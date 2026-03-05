Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Š. L.

smuk alpsko smučanje Ilka Štuhec

Val di Fassa, alpsko smučanje, smuk, drugi trening (ž)

Ilka Štuhec znova hitra

Ilka Štuhec je postavila sedmi čas drugega treninga. | Foto Guliverimage

Ilka Štuhec je postavila sedmi čas drugega treninga.

Foto: Guliverimage

Slovenska smučarka Ilka Štuhec je na drugem treningu smuka v Val di Fassi znova poskrbela za veliko optimizma, saj je postavila sedmi čas. Najboljša je bila Avstrijka Nina Ortlieb, ki je bila 65 stotink sekunde hitrejša od Štuhec.

V sredo je bila Mariborčanka na prvem treningu celo najhitrejša od vseh, a je nepravilno prevozila progo.

Na drugem treningu je najhitrejši čas postavila Avstrijka Nina Ortlieb, ki je bila 18 stotink hitrejša od Norvežanke Kajse Vickhoff Lie. Tretja je bila Italijanka Nicol Delago (+0,22), a proge ni prevozila pravilno. Štuhec je postavila sedmi najboljši čas (+0,65), posebej hitra je bila v drugem in četrtem sektorju proge. 

V Val di Fassi bo prva tekma smuka v petek ob 11.30, v soboto bo ob 10.45 še drugi smuk, v nedeljo ob 10.45 pa še superveleslalom.

