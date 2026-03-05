Ilka Štuhec znova hitra

Slovenska smučarka Ilka Štuhec je na drugem treningu smuka v Val di Fassi znova poskrbela za veliko optimizma, saj je postavila sedmi čas. Najboljša je bila Avstrijka Nina Ortlieb, ki je bila 65 stotink sekunde hitrejša od Štuhec.

V sredo je bila Mariborčanka na prvem treningu celo najhitrejša od vseh, a je nepravilno prevozila progo.

Na drugem treningu je najhitrejši čas postavila Avstrijka Nina Ortlieb, ki je bila 18 stotink hitrejša od Norvežanke Kajse Vickhoff Lie. Tretja je bila Italijanka Nicol Delago (+0,22), a proge ni prevozila pravilno. Štuhec je postavila sedmi najboljši čas (+0,65), posebej hitra je bila v drugem in četrtem sektorju proge.

V Val di Fassi bo prva tekma smuka v petek ob 11.30, v soboto bo ob 10.45 še drugi smuk, v nedeljo ob 10.45 pa še superveleslalom.

