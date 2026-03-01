Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nedelja, 1. 3. 2026, 11.50

24 minut

Alpsko smučanje, Soldeu, superveleslalom (ž)

Sofia Goggia z zmago bližje malemu globusu, Ilka Štuhec ostala brez točk

Avtorji:
M. P., S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,45
Sofia Goggia Soldeu | Sofia Goggia je dosegla 28. karierno zmago, deveto na superveleslalomih. | Foto Guliverimage

Sofia Goggia je dosegla 28. karierno zmago, deveto na superveleslalomih.

Foto: Guliverimage

V Andori so se najboljše alpske smučarke merile na še enem superveleslalomu. Edina slovenska predstavnica na tekmi, Ilka Štuhec, je bila s številko 18 še nekoliko počasnejša kot na sobotni tekmi, ko je bila 16. V cilju je za zmagovalko Sofio Goggio zaostala kar tri sekunde in 18 stotink. Mariborčanka je s 35. mestom ostala brez točk.

Ilka Štuhec Soldeu
Sportal Aicher razred zase, Štuhec 16., divji nastop olimpijske prvakinje

Corinne Suter je podobno kot v soboto solidno smučala s številko ena. Končala je tik za stopničkami. | Foto: Guliverimage Corinne Suter je podobno kot v soboto solidno smučala s številko ena. Končala je tik za stopničkami. Foto: Guliverimage Vse bolj zanimiv in napet je boj za mali kristalni globus. V superveleslalomskem seštevku svetovnega pokala je pred nedeljsko tekmo vodila Italijanka Sofia Goggia, imela je 20 točk prednosti pred Novozelandko Alice Robinson. Tretja je bila sobotna zmagovalka, Nemka Emma Aicher, s 96 točkami zaostanka. Na nedeljski tekmi je najbolje smučala Goggia, vodstvo je obdržala tudi po prihodu Aicherjeve v cilj. Ta je za njo zaostala 24 stotink. Na tretjem mestu je tekmo končala Norvežanka Kajsa Vickhoff Lie (+0,31). Robinsonova je s skoraj sekundo zaostanka osvojila sedmo mesto. Italijanka, vodilna v seštevku discipline, je zdaj 84 točk pred Novozelandko.

Olimpijska prvakinja v tej disciplini, Italijanka Federica Brignone, (+0,99) je odpeljala precej manj divje kot v soboto in končala na repu prve deseterice. Precej slabšo uvrstitev je dosegla Ilka Štuhec, ki je že v zgornjem delu izgubila preveč časa. Skozi cilj je prišla z več kot tremi sekundami zaostanka in bila takrat zadnja, 17. Nato jo je prehitelo še več tekmovalk z višjimi številkami in zdrsnila je iz trideseterice. S 35. mestom je tako ostala brez točke.

Alpsko smučanje, Soldeu, superveleslalom (ž):

1. Sofia Goggia (Ita) 1:25,95
2. Emma Aicher (Nem) +0,24
3. Kajsa Vickhoff Lie (Nor) +0,31
4. Corinne Suter (Švi) +0,60
5. Laura Pirovano (Ita) +0,77
6. Ester Ledecka (Češ) +0,78
7. Alice Robinson (NZ) +0,94
8. Federica Brignone (Ita) +0,99
9. Nina Ortlieb (Avt) +1,43
9. Romane Miradoli (Fra) +1,43
...
35. Ilka Štuhec (Slo) +3,18
OdstopRoberta Melesi (Ita)

Ilka Štuhec je že v zgornjem delu proge v Andori izgubila preveč časa. | Foto: Guliverimage Ilka Štuhec je že v zgornjem delu proge v Andori izgubila preveč časa. Foto: Guliverimage

Specialistke za hitri disciplini se nato selijo v Val di Fasso, kjer bosta šestega in sedmega marca dva smuka, osmega marca pa predzadnji super-G sezone. Zadnji bo 22. marca na finalu svetovnega pokala v Kvitfjellu.

Skupni seštevek v svetovnem pokalu (28/37):

1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1.133 točk
2. Camille Rast (Švi) 963
3. Emma Aicher (Nem) 914
4. Sofia Goggia (Ita) 786
5. Alice Robinson (NZ) 669
6. Paula Moltzan (ZDA) 614
7. Sara Hector (Šve) 597
8. Lindsey Vonn (ZDA) 590
9. Julia Scheib (Avt) 572
10. Lara Colturi (Alb) 467
...
29. Ilka Štuhec (Slo) 241
60. Ana Bucik Jogan (Slo) 78
84. Neja Dvornik (Slo) 41
121. Nika Tomšič (Slo) 8

Superveleslalomski seštevek (6/8):

1. Sofia Goggia (Ita) 420 točk
2. Alice Robinson (NZ) 336
3. Emma Aicher (Nem) 304
4. Ester Ledecka (Češ) 220
5. Romane Miradoli (Fra) 210
6. Kajsa Vickhoff Lie (Nor) 209
...
22. Ilka Štuhec (Slo) 71
Ilka Štuhec, Soldeu (Andora)
Garmisch megla
