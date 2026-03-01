V Andori so se najboljše alpske smučarke merile na še enem superveleslalomu. Edina slovenska predstavnica na tekmi, Ilka Štuhec, je bila s številko 18 še nekoliko počasnejša kot na sobotni tekmi, ko je bila 16. V cilju je za zmagovalko Sofio Goggio zaostala kar tri sekunde in 18 stotink. Mariborčanka je s 35. mestom ostala brez točk.

Corinne Suter je podobno kot v soboto solidno smučala s številko ena. Končala je tik za stopničkami. Foto: Guliverimage Vse bolj zanimiv in napet je boj za mali kristalni globus. V superveleslalomskem seštevku svetovnega pokala je pred nedeljsko tekmo vodila Italijanka Sofia Goggia, imela je 20 točk prednosti pred Novozelandko Alice Robinson. Tretja je bila sobotna zmagovalka, Nemka Emma Aicher, s 96 točkami zaostanka. Na nedeljski tekmi je najbolje smučala Goggia, vodstvo je obdržala tudi po prihodu Aicherjeve v cilj. Ta je za njo zaostala 24 stotink. Na tretjem mestu je tekmo končala Norvežanka Kajsa Vickhoff Lie (+0,31). Robinsonova je s skoraj sekundo zaostanka osvojila sedmo mesto. Italijanka, vodilna v seštevku discipline, je zdaj 84 točk pred Novozelandko.

Olimpijska prvakinja v tej disciplini, Italijanka Federica Brignone, (+0,99) je odpeljala precej manj divje kot v soboto in končala na repu prve deseterice. Precej slabšo uvrstitev je dosegla Ilka Štuhec, ki je že v zgornjem delu izgubila preveč časa. Skozi cilj je prišla z več kot tremi sekundami zaostanka in bila takrat zadnja, 17. Nato jo je prehitelo še več tekmovalk z višjimi številkami in zdrsnila je iz trideseterice. S 35. mestom je tako ostala brez točke.

Alpsko smučanje, Soldeu, superveleslalom (ž):



1. Sofia Goggia (Ita) 1:25,95

2. Emma Aicher (Nem) +0,24

3. Kajsa Vickhoff Lie (Nor) +0,31

4. Corinne Suter (Švi) +0,60

5. Laura Pirovano (Ita) +0,77

6. Ester Ledecka (Češ) +0,78

7. Alice Robinson (NZ) +0,94

8. Federica Brignone (Ita) +0,99

9. Nina Ortlieb (Avt) +1,43

9. Romane Miradoli (Fra) +1,43

...

35. Ilka Štuhec (Slo) +3,18

Odstop: Roberta Melesi (Ita)

Ilka Štuhec je že v zgornjem delu proge v Andori izgubila preveč časa. Foto: Guliverimage

Specialistke za hitri disciplini se nato selijo v Val di Fasso, kjer bosta šestega in sedmega marca dva smuka, osmega marca pa predzadnji super-G sezone. Zadnji bo 22. marca na finalu svetovnega pokala v Kvitfjellu.

Skupni seštevek v svetovnem pokalu (28/37):



1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1.133 točk

2. Camille Rast (Švi) 963

3. Emma Aicher (Nem) 914

4. Sofia Goggia (Ita) 786

5. Alice Robinson (NZ) 669

6. Paula Moltzan (ZDA) 614

7. Sara Hector (Šve) 597

8. Lindsey Vonn (ZDA) 590

9. Julia Scheib (Avt) 572

10. Lara Colturi (Alb) 467

...

29. Ilka Štuhec (Slo) 241

60. Ana Bucik Jogan (Slo) 78

84. Neja Dvornik (Slo) 41

121. Nika Tomšič (Slo) 8



Superveleslalomski seštevek (6/8):



1. Sofia Goggia (Ita) 420 točk

2. Alice Robinson (NZ) 336

3. Emma Aicher (Nem) 304

4. Ester Ledecka (Češ) 220

5. Romane Miradoli (Fra) 210

6. Kajsa Vickhoff Lie (Nor) 209

...

22. Ilka Štuhec (Slo) 71