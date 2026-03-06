Slovenke zbrane v Ljubljani, cilj je jasen

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je s petkovim večernim treningom začela priprave na drugi cikel kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2027. Selektor David Gaspar je na zboru pozdravil devet košarkaric, so sporočili iz KZS.

Slovenske košarkarice bodo svojo kvalifikacijsko pot za uvrstitev na evropsko prvenstvo, ki bo med 16. in 27. junijem 2027 potekalo v Belgiji, Litvi, na Finskem in Švedskem, najprej 11. marca ob 18. uri nadaljevale v latvijski Rigi. Zaključek prvega dela kvalifikacij bodo odigrale doma. Na parketu ljubljanske dvorane Kodeljevo bo 14. marca ob 16.30 gostila Estonijo in 17. marca ob 18. uri še Nizozemsko.

Nekaj reprezentantk so še čakale zadnje klubske obveznosti. Tako je selektor David Gaspar na prvem treningu pozdravil deveterico izmed štirinajst vabljenih igralk. Eva Lisec, Ajša Sivka in Jessica Shepard se bodo soigralkam pridružile v soboto, kapetanka Teja Oblak bo z ekipo prvič vadila v nedeljo, mlada Tjaša Turnšek pa bo iz Litve prišla neposredno v Rigo, kamor bodo Slovenke odpotovale v ponedeljek.

Zala Friškovec Foto: Filip Barbalić

''Vsakega reprezentančnega zbora se zelo veselimo in tudi tokratni ni izjema. Zavedamo se, kako pomembno kvalifikacijsko okno je pred nami, zato je naš fokus že od prvega treninga dalje popoln. Želimo nadgraditi vse dobro, kar smo prikazale novembra, obenem pa odpraviti napake, ki so se nam pojavljale. Verjamem, da ima ta ekipa v igri še precej rezerv. Smo zelo motivirane, vzdušje je odlično in čuti se tista prava energija, ki si jo na začetku reprezentančnega obdobja samo želiš. Pred nami so tri zahtevne tekme v zelo napornem ritmu, a v vsako bomo vstopile samozavestno in z jasnim ciljem. Pokazati najboljšo različico slovenske reprezentance ter si priigrati uvrstitev v drugi del kvalifikacij za evropsko prvenstvo," je ob zboru dejala Zala Friškovec.

Slovenke so kvalifikacije novembra začele z zmagama nad Latvijo in Estonijo ter porazom proti Nizozemski. Na lestvici skupine B pri vrhu vlada precejšnja gneča, saj so Latvija, Slovenija in Nizozemska zbrale po dve zmagi in poraz, zadnja Estonija je bila trikrat poražena. Napredovanje v drugi krog kvalifikacij, ki se bo začel novembra, si bosta priigrali prvouvrščeni reprezentanci vsake kvalifikacijske skupine ter tri najboljše tretjeuvrščene reprezentance. Slednje tri bodo določene na podlagi uradnih košarkarskih pravil, izidi tekem s četrtouvrščeno ekipo v posameznih skupinah pa se ne bodo upoštevali.

Slovenke so do zdaj nastopile na zadnjih petih prvenstvih stare celine. Najboljšo uvrstitev so zabeležile na lanskem EuroBasketu, ko so osvojile deveto mesto.

Seznam vabljenih košarkaric: Tina Cvijanović (Alama San Martino, Italija), Blaža Čeh (Partizan, Srbija), Lea Debeljak (Marburg, Nmčija), Zala Friškovec (Sopron, Madžarska), Mojca Jelenc (Uni Györ, Madžarska), Romana Jelenc (Cinkarna Celje, Slovenija), Eva Kisec (Jekaterinburg, Rusija), Teja Oblak (Galatasaray, Turčija), Maruša Seničar (Cinkarna Celje), Jessica Shepard (Famila Schio, Italija), Ajša Sivka (Joventut, Španija), Zoja Štirn (Cinkarna Celje), Tjaša Turnšek (Klajpeda, Litva) in Maja Uranker (Cinkarna Celje).

