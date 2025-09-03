BMW bo v petek razkril novega iX3, svoj prvi avtomobil s platforme neue klasse. Razkrili so že njegovo osvetljeno sprednjo masko.

BMW že več mesecev napoveduje začetek nove dobe, za katero so skupek tehnologij, rešitev in platform označili kot neue klasse. Prvi avtomobil prihaja kmalu, to pa bo električni športni terenec iX3. Razkrili ga bodo v petek, prihodnji teden pa tudi v živo na razstavi IAA v Münchnu.

Avtomobil prinaša tudi nov začetek oblikovalskega jezika pri BMW. Sprednje "ledvičke", ki so jih v zadnjem obdobju le še povečevali in s tem marsikdaj tudi (namensko) jezili puriste, so zdaj spet manjše. Postavljene so pokončno in tako se iX3 nanaša na originalni neue klasse iz leta 1962. Takrat je ta linija poskrbela za preporod BMW in podobno si v Münchnu želijo tudi danes, ko je položaj na trgu negotov in je tudi bavarska družba sredi avtomobilskega prehoda.

Sodeč po prvi fotografiji sprednjega dela iX3 je prav tako že znano, da bo maska vozila osvetljena. Več tehničnih podrobnosti sledi po razkritju v petek.

Foto: BMW iX3 med testiranji

Foto: BMW Foto: BMW Foto: BMW Foto: BMW