Avtor:
Gregor Pavšič

BMW iX3 in platforma neue klasse

V petek razkritje, že zdaj pa je znan pomemben detajl: "ledvičke" spet manjše in osvetljene

Avtor:
Gregor Pavšič

BMW iX3 | Prvi pogled na sprednji del novega BMW iX3 | Foto BMW

Prvi pogled na sprednji del novega BMW iX3

Foto: BMW

BMW bo v petek razkril novega iX3, svoj prvi avtomobil s platforme neue klasse. Razkrili so že njegovo osvetljeno sprednjo masko.

Avtomobil prinaša tudi nov začetek oblikovalskega jezika pri BMW. Sprednje "ledvičke", ki so jih v zadnjem obdobju le še povečevali in s tem marsikdaj tudi (namensko) jezili puriste, so zdaj spet manjše. Postavljene so pokončno in tako se iX3 nanaša na originalni neue klasse iz leta 1962. Takrat je ta linija poskrbela za preporod BMW in podobno si v Münchnu želijo tudi danes, ko je položaj na trgu negotov in je tudi bavarska družba sredi avtomobilskega prehoda.

Sodeč po prvi fotografiji sprednjega dela iX3 je prav tako že znano, da bo maska vozila osvetljena. Več tehničnih podrobnosti sledi po razkritju v petek. 

Foto: BMW iX3 med testiranji

BMW iX3 | Foto: BMW Foto: BMW BMW iX3 | Foto: BMW Foto: BMW BMW iX3 | Foto: BMW Foto: BMW BMW iX3 | Foto: BMW Foto: BMW

