Gregor Pavšič

Imel bo pet različnih pogonov: BMW za novega iX5 potrdil tudi pogon na vodik

Foto BMW

BMW je potrdil razvoj svojega prvega serijskega avtomobila s pogonom na vodikove gorivne celice.

BMW iX3
Vodik je v zadnjih letih vsaj pri osebnih avtomobilih padel v senco klasičnih električnih baterijskih pogonov. Toda pri BMW so za novi iX5, ki prihaja na ceste že prihodnje leto, uradno potrdili serijsko različico tudi s pogonom na vodikove gorivne celice. Športni terenec, ki bo nastal na platformi "neue klasse" bo na voljo z najširšo paleto pogonov - bencinski, dizelski, priključnohibridni, polno električni in za nameček še omenjeni vodikov dodatek.

BMW bo v iX5 hydrogen, ki bo na trgu na voljo z letom 2028, vgradil svoj pogon na vodik tretje generacije. Tega razvijajo skupaj s Toyoto. Prve prototipe vozila so v tovarni v Steyru že izdelali. 

Družba za toyoto mirai in hyundaia nexa

Nemci so se obenem zavezali k vlaganjem v polnilno infrastrukturo, ki je trenutno z vidika uporabnikov ozko grlo te nove pogonske tehnologije. Več držav je v zadnjem obdobju napovedalo zapiranje svojih javnih vodikovih polnilnic, med njimi tudi naša soseda Avstrija. Polnilno infrastrukturo še najbolj širijo Nemci in Francozi. 

BMW iX5 hydrogen bo sicer prvi BMW-jev serijski avtomobil s pogonom na vodik, na trgu sicer poznamo tudi toyoto mirai in hyundaia nexa.  

BMW iX5 hydrogen | Foto: BMW Foto: BMW BMW iX5 hydrogen | Foto: BMW Foto: BMW

