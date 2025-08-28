Incident pred svetovno premiero: nesreča BMW na Madžarskem #video

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

28. 8. 2025
9.38

29 minut

BMW iX3

Incident pred svetovno premiero: nesreča BMW na Madžarskem

Gregor Pavšič

BMW iX3 | Foto BMW

Predserijski in še vedno zamaskirani BMW iX3 je na Madžarskem povzročil težjo prometno nesrečo.

BMW bo na bližajoči se avtomobilski razstavi IAA v Munchnu razkril novi avtomobil iX3, ki bo prvi avtomobil z nove platforme "neue klasse". Ta električni športni terenec še vedno ni bil uradno razkrit, zato tudi predserijske prototipe na cestah vozijo zamaskirane. 

Eden teh pa se je na Madžarskem tik pred svetovno premiero zapletel v težjo nesrečo. Na podeželski cesti pri mestu Mátrafüred, ki se nahaja vzhodno od Budimpešte, je voznik BMW očitno precenil hitrost in priletel čelno v avtobus. Poškodovanih je bilo sedem potnikov, med njimi tudi otrok. Prav tako se je poškodoval voznik avtobusa, ki je v nesreči dobil kar zajetne poškodbe sprednjega dela telesa. 

Video: prizorišče nesreče

Foto: prototip novega BMW iX3

BMW iX3 | Foto: BMW Foto: BMW BMW iX3 | Foto: BMW Foto: BMW BMW iX3 | Foto: BMW Foto: BMW

