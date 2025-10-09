Preplet skuterja in motocikla? Pri BMW imajo zanimivo rešitev. #foto

BMW CE 02 je inovativen preplet skuterja in motocikla, ki ga pri proizvajalcu opisujejo kot e-Parkrouter. Zaradi drznega videza, nizke in kompaktne zasnove ter čistih linij izstopa že na prvi pogled. Privlačen je za vse, ki cenijo sodoben, industrijsko navdahnjen dizajn in si želijo trendovsko, dinamično ter okolju prijazno prevozno sredstvo.

Futuristična zasnova daje pridih mobilne prihodnosti. Zaradi svojega izgleda izstopa že na prvi pogled med vožnjo pa je zaradi električnega pogona skoraj neslišen. Na voljo je tudi v dveh barvnih različicah, v nekoliko bolj dinamični črni z zeleno belimi linijami ter manj izstopajočo klasično črno.

Model je na voljo v dveh različicah, prvi 11-kW (15 KM) različici za imetnike vozniškega dovoljenja A1, ter 4-kW različica z omejeno zmogljivostjo za vozniško dovoljenje AM ali za voznike z izpitom za osebno vozilo.

Močnejša različica z 11 kW (15 KM) doseže nekaj več kot 90 km/h in omogoča tudi krajše relacijske vožnje, z dosegom do 90 km. Šibkejša, 4-kW različica, je primerljiva s 50-kubičnimi mopedi in jo je mogoče voziti že pri 15 letih.

BMW CE 02 poganja litij-ionska baterija, nameščena nizko pod sedežem, kar znižuje težišče in izboljšuje stabilnost. S standardnim 220-V polnilcem se baterija napolni od 0 do 100 % v približno treh urah, s hitrim polnilcem, ki je del paketa Highline ali dodatne opreme, pa v približno polovici tega časa.

Prenos moči na zadnje kolo poteka prek zobatega jermena, ki ublaži sunke pri pospeševanju. CE 02 doseže 50 km/h v pičle tri sekunde, kar pomeni, da je lahko speljevanje izredno hitro.

Foto: Sašo Jalšovec Foto: Sašo Jalšovec

Uporabniška izkušnja

Zaradi nizkega težišča in majhne mase je skuter zelo okreten v mestnih ulicah, električni pogon pa zagotavlja takojšen navor in živahne pospeške. Hidravlične disk zavore na obeh kolesih in so spredaj dodatno podprte z ABS-om, skrbijo za dovolj dobro in varno ustavljanje. Kot zanimivost ima CE 02 tudi vzvratno prestavo, ki olajša manevriranje pri parkiranju, sploh v ozkih prostorih. Že v osnovnem paketu je vključen tudi sistem Keyless Ride, za brezkontaktni zagon. Torej ključe imate lahko stalno v žepu.

Kompaktna zasnova in nizek sedež omogočata udobno vožnjo voznikom različnih velikosti. Robustno krmilo daje dober občutek nadzora, vse glavne funkcije pa so dostopne prek upravljalnikov na krmilu. Minimalistični digitalni zaslon prikazuje ključne informacije, kot so hitrost, stanje baterije in doseg.

Različni načini vožnje

Na voljo sta dva osnovna načina vožnje, SURF in FLOW, pri čemer prvi omogoča prosto drsenje brez regeneracije oziroma polnjenja baterije, drugi pa to omogoča ob zaviranju ali zavzetem zmanjšanju hitrosti. Paket Highline dodaja tretji način za bolj dinamično vožnjo in večjo regeneracijo energije, v meniju pa je tudi Eco način za optimizacijo porabe ter Dynamic za športnejše vozne lastnosti.

Bluetooth povezava omogoča spremljanje podatkov in prilagajanje nastavitev prek mobilne aplikacije.

Dodatna oprema

Poleg paketa Highline (ogrevani ročaji, nosilec za telefon, hitri polnilec, posebne barvne kombinacije) so na voljo tudi torbe, kovčki, udobnejši sedeži in številne druge možnosti personalizacije.

BMW CE 02 je privlačna izbira za mestne voznike, ki želijo nekaj več kot le klasičen skuter. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo, živahnimi voznimi lastnostmi in okolju prijaznim pogonom postavlja nove standarde urbane mobilnosti ter dokazuje, da električna vozila niso lahko le okolju prijazna, ampak oblikovno zanimiv izraz sodobne mobilnosti.