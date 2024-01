Hrvaško nacionalko kaznovali zaradi Lepe Brene

Na HRT (Hrvatska radiotelevizija) so v začetku decembra predvajali pogovorno oddajo, v kateri je gostovala legendarna pevka Fahreta Jahić, bolj znana kot Lepa Brena. Mnoge gledalce pa je ob tem zmotilo, da je pevka v oddaji več minut neposredno promovirala nogavice iz svoje modne kolekcije, ne da bi jo voditeljica Iva Šulentić prekinila.

Zdaj je na pritožbo reagiral hrvaški svet za elektronske medije in HRT izrekel globo v višini 13.270 evrov, odgovornemu uredniku pa še dodatnih 1.320 evrov, ker so v oddaji dopustili prikrito oglaševanje.

Na HRT so se sicer na obtožbe o prikritem oglaševanju odzvali s pojasnilom, da so pevko še pred oddajo "seznanili z vsemi temami pogovora", te naj bi bile "praznični čas, družina, njeni koncerti in pevska kariera ter spomini na Zagreb".

Lepa Brena: Lahko bi me prekinili

"Kljub temu je gostja svoje gostovanje v oddaji žal izkoristila za promoviranje svojega novega posla," so sporočili in dodali, da oglaševanje njenih izdelkov nikakor ni bila njihova namera. Na to pa je odgovorila tudi Lepa Brena: "Nisem namerno kršila pravil, nihče mi ni ničesar izrecno prepovedal. V vsakem trenutku bi me lahko prekinili in ne bi bila užaljena, saj smo imeli še sto drugih tem za pogovor."

