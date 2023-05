Balkanska zvezdnica na sodišče zaradi suma črne gradnje

Inšpektor je kazensko ovadbo podal Tretjemu osnovnemu državnemu tožilstvu v Beogradu, za to kaznivo dejanje pa sta predvideni zaporna kazen od šestih mesecev do petih let in denarna kazen.

Njun odvetnik je ovadbo potrdil

Primer črne gradnje so odkrili po tem, ko so aprila letos z dronom posneli dvorišče njunega objekta. Kmalu zatem ju je obiskal gradbeni inšpektor in zatrdil, da nimata gradbenega delovanja, zaradi česar so gradnjo objekta prekinili.

"Gradbeni inšpektor je v navedeni zadevi opravil inšpekcijski nadzor in ugotovil, da investitorji na objektu izvajajo gradbena dela brez odločbe o gradbenem dovoljenju. Na podlagi 135. člena zakona o načrtovanju in graditvi je inšpektor dne 8. maja 2023 izdal odločbo o prekinitvi del na omenjenem objektu v sedmih dneh, zoper investitorja pa je podal tudi kazensko ovadbo," je za Kurir sporočila policija.

Odvetnik zakoncev Živojinović Miša Petrovski je za omenjeni portal ovadbo potrdil: "Obveščam vas, da bomo zoper navedeno odločbo vložili pritožbo na ministrstvo za gradbeništvo, promet in infrastrukturo, saj predvidevamo, da prvostopenjski organ pri izdaji odločbe ni upošteval ustreznih listin, ki smo jih predložili. To je vpis objekta v kataster in zahteva za legalizacijo pri pristojnem upravnem organu."

Dodal je še, da meni, da so ta dejstva ključnega pomena za odločitev o tej pravni zadevi.

