"Ubijajo ženske in posiljujejo deklice, motijo jih pa naslikane prsi"

"Od Vardarja do Triglava" se te dni govori o obleki, ki jo je za nastop v silvestrskem programu televizije Nova TV nosila legendarna pevka Lepa Brena. Kreacijo je podpisal splitski oblikovalec Boris Kragotić, ta je na dolgo črno večerno obleko z zlato barvo in bleščicami izrisal silhueto golega ženskega telesa.

Ko se je Lepa Brena v tej drzni kreaciji pojavila na televizijskih zaslonih, je bilo jasno, da se bo o njej še kako govorilo. Na spletu se je vsula množica komentarjev, nekateri so jo hvalili, večina pa se je nad njenim modnim izborom zgražala.

Dvainšestdesetletna pevka kritikom ni ostala dolžna, ampak jim je odgovorila v pogovoru za časopis Slobodna Dalmacija. "Naši lažni moralisti, ki jih je preveč, ne opazijo ničesar, kar je običajno, ta mala provokacija v obliki obleke pa jih moti. Kakšno lažno moraliziranje," je dejala, "medtem ko ženske ubijajo njihovi partnerji, ko posiljujejo deklice in ne sprejemajo pravic gejev, da o vojni v 21. stoletju ter širjenju verskega in nacionalnega sovraštva niti ne govorim, so težava naslikane zlate prsi na obleki. No, to je moj mali prispevek za vse lažne moraliste v teh surovih časih."

Novinarji Slobodne Dalmacije so Lepo Breno vprašali tudi, kaj je s to obleko želela sporočiti gledalcem, ona pa je odgovorila: "Brez žensk ne bi bilo človeštva! Obleka je posvečena materam in ženskam po vsem svetu, posvečena je Veneri, starodavnemu simbolu ženske energije, ljubezni in lepote. Ta obleka je simbol Venere, samozavestne ženske."

