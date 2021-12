Sin Lepe Brene o ugrabitvi: Bal sem se, da so to zadnji dnevi mojega življenja

Stefan Živojinović, sin Lepe Brene in Boba Živojinovića, je v otroštvu doživel velike travme. Ko je bil star komaj osem let, so ga ugrabili pred njihovo družinsko hišo v Beogradu, starši pa pet dni niti niso vedeli, ali je sin živ. Še toliko let pozneje Stefan se ne počuti popolno varnega.

Leta 2000 je celoten Balkan spremljal novico o ugrabitvi sina dveh največjih zvezdnikov, pevke Lepe Brene in teniškega igralca Boba Živojinovića. Novembra 2000 so neznanci namreč ugrabili osemletnega Stefana.

Stefan, ki je zdaj star 29 let, o tem dogodku ne govori veliko in pogosto, je pa ob neki priložnosti razkril, da še vedno podoživlja strah tistih dni.

"Bal sem se, da bodo to zadnji dnevi mojega življenja. Star sem bil komaj osem let, a sem se zelo zavedal nevarnosti. Čutil sem nepopisen strah. Bil sem nekje na neznanem mestu in nisem vedel, kaj se bo z mano zgodilo. V nekem trenutku sem se le sprijaznil s položajem, saj sem ugotovil, da ne morem narediti nič," je povedal Stefan.

Dodal je, da si zdaj prizadeva živeti brez strahu in ceni svoje življenje.

"Iz te strašne izkušnje sem se naučil pomembne lekcije, naučil sem se ceniti vsak dan in ga poskušam čim bolje izkoristiti, saj nikoli ne vem, kateri bo moj zadnji. Nasploh sem premagal travmo, čeprav imamo vsi v družini še vedno nekaj strahu v srcu," je dejal.

Stefan, ki se je odločil, da bo tudi sam poskusil z glasbenim ustvarjanjem, je poudaril, da si ne želi usmiljenja in da ne želi biti znan po tem dogodku, ampak po svoji glasbi.

"Težja ko je tvoja pot, močnejši boš! Neumno je, da to rečem, saj sta se v mojem življenju večinoma cedila med in mleko, ugrabitev pa je bila moja največja travma. Nisem pa jaz kriv, da sem se rodil kot sin Lepe Brene in Boba Živojinovića ... Ne želim, da me poznajo samo po ugrabitvi, ampak po mojem glasu, mojih pesmih ... Nočem, da bi kdo čutil kakšno posebno usmiljenje zame," je sklenil.

Kdo je ugrabil Stefana, ni znano niti 20 let pozneje, ugrabitelji pa so za izpustitev osemletnega Stefana od Brene in Boba zahtevali 2,5 milijona tedanjih nemških mark, sicer naj bi "otroka vrnili po delih". Starši so zahtevano vsoto, okoli milijon evrov, ki naj bi jim jih pomagal zbrati tudi legendarni nemški teniški igralec Boris Becker, res plačali in Stefana so ugrabitelji po šestih dneh izpustili.

Ko sta ugrabiteljem izročila denar, so ti Stefana pustili nedaleč od parka Kalemegdan, po poročanju mondo.rs pa ga je domov odpeljal taksist.

"Stric, odpelji me domov. Nimam čevljev," naj bi takrat povedal fant.

Stefan je medtem opustil pevsko kariero in se javno upokojil, trenutno pa živi v tujini.

Družina Živojinović je po ugrabitvi in izpustitvi Stefana zapustila Srbijo, vrnila pa se je šele, ko so vodjo službe državne varnosti Radomira Markovića februarja 2001 aretirali zaradi suma, da je zakrivil umor. Tri leta pozneje so ga obsodili na sedem let zapora zaradi pomoči pri prikrivanju štirikratnega umora.

Lepa Brena, ki je pred leti priznala, da sinove ugrabitve ne bo nikoli prebolela, je te dni z možem praznovala 30. obletnico poroke.

