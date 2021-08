Lepa Brena se je pohvalila s svojo razkošno jahto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lepa Brena je s sledilci delila fotografije z dopusta, ki ga preživlja na prestižni 30-metrski jahti, za katero sta z možem Slobodanom Živojinovićem po poročanju srbskih medijev odštela šest milijonov evrov. Kot sta povedala pred časom, sta jo kupila, da bi preplula ves svet.

Priljubljena pevka je razkrila, da ima jahta šest spalnic, pred kratkim pa je na Instagramu objavila fotografijo, kako s prijatelji pozira pred jahto, in zapisala: "Potujemo, ker potovanja, raznolikost in razdalja na skrivaj poživljajo ustvarjalnost našega duha."

Zvezdnica je v nedavnem intervjuju povedala, da sta si z možem privoščila darilo, saj se nista mogla družiti, lahko pa sta plula. "Imela sem eno leto odmora in počitka, da sem lahko doživela tisto, kar sem si želela vse življenje - jadrala in bila na vodi. Obožujem morje, vodo in čolne," je dodala.

