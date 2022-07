Kim Kardashian kopirala Lepo Breno? "Ve, kaj je dobro."

Pred kratkim je Kim Kardashian razkrila, kako je bilo videti snemanje kampanje za njeno novo linijo kopalk.

Tako kroji kopalk kot pričeska in ličila, ki jih nosi na snemanju, spominjajo na stajlinge iz 70. in 80. let, na spletu in v srbskih tabloidih pa so se pojavila namigovanja, da gre za očitno kopiranje videza ene največjih balkanskih zvezdnic - Lepe Brene.

Tako so Lepo Breno v videospotu za skladbo Robinja in Kim Kardashian v novi kampanji primerjali na Instagramu:

Na namigovanja o kopiranju se je že odzvala tudi Lepa Brena, ki se je sicer ta konec tedna mudila v Sloveniji, v soboto je namreč nastopila v Dekanih. "Dandanes je težko biti izviren. Karkoli se pojavi, smo že videli, pa naj gre za modo ali šovbiznis," je izjavila za srbski tabloid Telegraf, "kar je nastalo od 60. do 90. let, je bilo epohalno."

"Preseneti nas lahko le še tehnologija, vse preostalo smo že videli," je še dejala in dodala: "Vesela sem, da Kim ve, kaj je dobro."

