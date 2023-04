Lepa Brena za vrtoglav znesek prodaja luksuzno vilo v Miamiju #foto

Bosanska in jugoslovanska pevka Fahreta Jahić-Živojinović, vsem bolj znana kot Lepa Brena, prodaja svojo luksuzno vilo v Miamiju, ki sta jo z možem Slobodanom kupila leta 2012, poroča New York Post.

Njuna vila je na prodaj prek agencije Sotheby's. Zgrajena je bila leta 1950, prodajata pa jo za vrtoglavih 16,9 milijona dolarjev.

Serbian tennis star who dated Princess Diana lists Miami home for $16.9M https://t.co/n0DSGM3Ps6 pic.twitter.com/d7zklsySDw — New York Post (@nypost) April 21, 2023

Živojinović naj bi imel razmerje s princeso Diano

Vila ob morju, velika 400 kvadratnih metrov, ima šest spalnic in šest kopalnic, prostorno dnevno sobo, kuhinjo in dvigalo, ki pelje na streho. Ima garažo, kjer je dovolj prostora za šest avtomobilov, in zasebni privez za večmetrsko jahto. Zunaj so tudi bazen, jacuzzi in letna kuhinja.

New York Post sicer poroča, da vilo prodaja nekdanji srbski teniški igralec Slobodan Živojinović skupaj z ženo, pevko Lepo Breno. Živojinovića mnogi poznajo po tem, da naj bi imel v poznih 80. letih razmerje s princeso Diano, ko je bila ta še poročena s princem Charlesom. Spoznala naj bi se v Wimbledonu, kjer je igral. "Bila je čudovita ženska. Z njo sem se lahko pogovarjal o vsem in tudi preproste stvari so postale fascinantne," je o njej v intervjuju za srbski časopis Kurir povedal leta 2016.

Lepa Brena je sicer bosanska pevka, ki je kot prva kombinirala tradicionalno ljudsko in pop glasbo. Med njenimi največjimi hiti so pesmi Jugoslovenka, Miki Mico, Hajde da se volimo in Sanjam. S Slobodanom je poročena od leta 1991, skupaj pa imata dva sinova – 30-letnega Stefana in 25-letnega Viktorja.

Preberite tudi: