Na ministrstvu za kulturo in medije so za Hino potrdili, da bodo zakon o HRT začeli pripravljati po sprejetju konsolidacijskega načrta. Pri tem so izpostavili tehnološke in programske cilje načrta, za katere je po njihovi oceni treba zagotoviti pogoje za "spremembe ter konsolidacijo dela in poslovanja HRT v vseh segmentih".

Vodstvo HRT je marca lani predstavilo strateški dokument z naslovom Nova smer, ki je, kot navaja v uvodu, "prvi korak v sodelovanju z vlado, občinstvom, širšo javnostjo, osebjem, ustvarjalnim sektorjem in drugimi udeleženci". V njem je izpostavilo, da bo treba število zaposlenih do leta 2027 zmanjšati za 30 odstotkov, napovedalo pa je tudi več inovacij na področju tehnologije in metod dela.

Na HRT na vprašanje o točnem številu odpovedi za Hino niso odgovorili, po neuradnih informacijah pa naj bi odpustili okoli 800 ljudi.

Vodstvo HRT je po pisanju Hine v začetku meseca sprejelo odločitev o pogojih in višini odpravnin. Z njo je direktor tega javnega servisa določil pogoje glede odpravnin za delavce HRT v primeru "prenehanja pogodbe o zaposlitvi v obdobju do 31. marca 2025 z namenom optimizacije poslovanja HRT".

Najvišji znesek odpravnine po tej odločitvi ne bo mogel preseči 90 tisoč evrov bruto na delavca, delavce, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev pravice do odpravnine, pa bo določil delodajalec. Rok za izvedbo te odločitve je 31. marec.