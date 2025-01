Proizvajalec obutve Planika iz Turnišča bo zaradi upada naročil zmanjšal proizvodnjo za tretjino. Zato bodo morali odpustiti 20 delavcev, so sporočili iz podjetja. Trenutno je v Planiki zaposlenih 206 ljudi.

Tehnični direktor podjetja Milan Jaklin je danes za STA pojasnil, da so se v zadnjem času soočali s pomanjkanjem dela, kar so poskušali rešiti z notranjo prerazporeditvijo delovnega časa. Vendar jim ni uspelo pridobiti novih naročil, zato so se lastniki odločili za zmanjšanje proizvodnje. Planika Turnišče je od konca leta 2022 v stoodstotni lasti nemške družbe Meindl holding.

"Najprej smo poiskali možnosti notranje prerazporeditve, kljub temu pa je potrebno zmanjšanje števila zaposlenih za 20 delavcev od skupno 206 zaposlenih," je povedal Jaklin.

Zaposlene je o odpuščanjih obvestil direktor

Zaposlene je o odpuščanjih na zboru delavcev v ponedeljek, kjer je bil tudi predstavnik sindikata, obvestil lastnik in direktor Lukas Meindl, je poročal tednik Vestnik.

Februarja bo podjetje znova prešlo na petdnevni delovni teden, kar pomeni vrnitev na običajen delovnik, ki so ga zaradi zmanjšane proizvodnje oktobra lani začasno skrajšali na štiri dneve, je v izjavi še povedal Jaklin.

Kljub trenutnim izzivom pa podjetje nadaljuje naložbo v vrednosti 1,5 milijona evrov, je dodal. Gre za gradnjo nove trgovine v Turnišču, ki bo na več kot 300 kvadratnih metrih ponujala visokokakovostno pohodniško obutev blagovnih znamk Planika in Meindl. V sklopu naložbe bodo prenovili tudi pisarniške prostore. Jaklin je zagotovil, da trenutne razmere na izvedbo naložbe ne bodo vplivale.