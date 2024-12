V senožeški veji podjetja Cimos so v ponedeljek izročili prve štiri namere o odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Ob tem naj bi že v tem tednu proizvodno linijo selili v Srbijo. Kot je za STA poudaril sekretar Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije (SKEI) za Kraško, Notranjsko in Obalo Sašo Ristič, so to storili brez pravne podlage.

Kot je povedal Ristič, so odgovorni v podjetju Cimos v zadnjih mesecih storili več korakov brez pravne podlage, med drugim so delavcem za novembrsko stavko, ki je potekala zakonito, od plače odbili ure, ki so jih preživeli na stavki. "Sami od sebe so prav tako odpovedali podjetniško kolektivno pogodbo, ne upoštevajo zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju, prav tako pa ne poznajo pravil pri neenakomernih razporeditvah dela pri odpovedih," je dejal.

Ob tem je dodal, da je sporna tudi predvidena in napovedana selitev proizvodnje v Gradačac in Kikindo, saj bi moralo vodstvo o tem najprej obvestiti svet delavcev, česar prav tako niso storili. Prav omenjena selitev naj bi bila sicer uradni razlog za odpovedi štirih delavcev, je še povedal Ristič.

Brez obvestila, bojijo se še več odpuščanj

Kot je za Primorske novice potrdil predsednik sindikata SKEI Cimosa v Senožečah Žarko Martič, vodstvo družbe sindikata in sveta delavcev ni obvestilo niti o štirih odpovedih. V sindikatu se sicer bojijo, da bodo v Cimosu, kjer je približno 110 zaposlenih, odpuščali po obrokih, s čimer bi se izognili pripravi programa presežnih delavcev. Za tega bi morali poskrbeti, če bi hkrati odpustili več kot 29 delavcev.

Septembrski dvourni opozorilni stavki je sicer v začetku novembra sledila še 24-urna, med katero so delavci zahtevali takojšen preklic odpovedi podjetniške pogodbe, sklenitev dogovora, da se najnižja osnovna plača izenači z višino minimalne plače do konca leta 2024, in sorazmerni dvig ostalih osnovnih plač, pri čemer se je treba o tem, kdaj se bodo plače povečale, dogovoriti najpozneje do konca prvega četrtletja prihodnje leto. Ob tem so zahtevali tudi, da delodajalec, nemški finančni sklad Mutares, delavcem predstavi jasno vizijo podjetja za naprej. Kot je še potrdil Ristič, se tudi od novembra ni na tem področju spremenilo nič.