V nemških tovarnah Volkswagna bodo danes potekale opozorilne stavke

V vseh nemških tovarnah avtomobilskega proizvajalca Volkswagen, ki se sooča s težavami, bodo od danes potekale opozorilne stavke. Sindikat IG Metall je posvaril, da bo to najhujši delovni spor, če bo potrebno, v Volkswagnu pa so že sprejeli preventivne ukrepe za zmanjšanje posledic opozorilnih stavk.

Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, bo to prva večja stavka v največjem evropskem proizvajalcu avtomobilov po letu 2018. Predsednica sveta delavcev v Volkswagnu Daniela Cavallo je v nedeljo povedala, da je razočaranje zaposlenih pri Volkswagnu veliko.

V vseh tovarnah naj bi začasno zaustavili proizvodnjo, je napovedal vodja pogajalcev največjega nemškega sindikata IG Metall Thorsten Grögern. Sicer ni navedel podrobnosti, je pa pojasnil, da bodo izvedli "opozorilne stavke, ki jih podjetje ne bo moglo prezreti".

Oktobra so sporočili, da nameravajo zapreti več tovarn

Vodstvo Volkswagna je oktobra sporočilo, da zaradi težav v poslovanju in naraščajočih stroškov razmišlja o zaprtju več tovarn in znižanju stroškov dela oz. odpuščanjih, kar je sprožilo val ogorčenja med okoli 120.000 zaposlenimi v desetih tovarnah družbe Volkswagen v Nemčiji ter očitke politiki o neustreznem in prepočasnem ukrepanju, saj je avtomobilska industrija ključen steber nemškega gospodarstva.

Pogajanja glede nove kolektivne pogodbe so se v drugi polovici novembra končala brez dogovora in že tedaj je sindikat ob protestih pred sedežem koncerna v Wolfsaburgu napovedal možnost opozorilne stavke. "Če bo potrebno, bomo organizirali stavko, kot je v Nemčiji že desetletja ni bilo," je tedaj dejal Grögern.

Volkswagen je doslej zahteval desetodstotno znižanje plač zaradi težkega položaja skupine, na mizi pa je tudi možnost zaprtja obratov in prisilno odpuščanje, na kar pa sindikat ne pristaja.