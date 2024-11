Volkswagnov umik iz sporne regije, prodali bodo tovarno in testno stezo

V Xinjiangu delujejo številne tovarne, ki so pomembni dobavitelji multinacionalk, tudi odmevnih zahodnih znamk, navaja dpa. Volkswagen je v prestolnici province Urumqi s tovarno prisoten prek svojega kitajskega partnerja, avtomobilskega podjetja SAIC. Zaradi obrata, odprtega leta 2013, je pod drobnogledom že nekaj časa.

Provinca Xinjiang se nahaja na severozahodu Kitajske, nevladne organizacije pa kitajske oblasti že leta obtožujejo, da na tem koncu države kršijo človekove pravice Ujgurov in pripadnikov drugih muslimanskih manjšin. Prisotno naj bi bilo tudi prisilno delo in celo zadrževanje ljudi v začasnih taboriščih.

Peking zanika obtožbe

Nemški finančni časnik Handelsblatt je letos poročal, da je možno, da je pri gradnji njegove testne steze v Turpanu leta 2019 sodelovala tudi prisilna delovna sila.

V nemškem avtomobilskem velikanu so sicer zatrdili, da ni dokazov o kršenju človekovih pravic, so se pa zavezali, da bodo preiskali vse nove informacije v zvezi s tem.

V Pekingu medtem zanikajo, da bi v provinci prihajalo do tovrstnih zlorab, in vztrajajo, da so z ukrepi tam zgolj pomagali lokalnim oblastem v boju zoper ekstremizem in pri krepitvi razvoja.

Kitajska bo izziv tudi za Volkswagen

Volkswagen pa se je v zadnjem obdobju znašel v velikih težavah. Posebno težavo za podjetje predstavljata prav upad povpraševanja na ključnem kitajskem trgu oziroma vse večja konkurenca s strani kitajskih proizvajalcev. Avtomobilska družba zaradi velikih težav razmišlja o zaprtju več tovarn v Nemčiji in krčenju števila zaposlenih za več deset tisoč.