Odpuščanja tudi v Avstriji: resne težave ima sloviti KTM

Avstrijski KTM je največji proizvajalec motociklov v Evropi. Skupaj s svojimi lastniki, družbo Pierer Mobility, so se kljub temu znašli v resnih težavah. Zaradi prevelikega obsega proizvodnje in posledično preveliko zalogo motociklov in težavami s kakovostjo bodo morali varčevati, zmanjšati proizvodnjo in v tovarni v avstrijskem Mattighofnu odpustiti 300 zaposlenih.

Težave so se začele že v obdobju epidemije covid-19, ko je močno poraslo povpraševanje po izdelkih za različne aktivnosti v naravi. Povečala se je prodaja motociklov. Toda ko se KTM odzval in povečal proizvodnjo, je povpraševanje že usahnilo in Avstrijcem so se začele težave s preveliko zalogo. Potem so lani začeli s selitvijo proizvodnje določenih motociklov in razvojnih oddelkov iz Avstrije na Kitajsko ter v Indijo, kar je nemudoma pomenilo 300 manj zaposlenih.

Skoraj tretjino slabša prodaja kot lani

Letos so pri KTM že prilagodili prodajne načrte in sredi leta poročali o negativnih poslovnih rezultatih - izguba Pierer Mobility je v primerjavi z lanskim prvim polletjem znašala več kot 172 milijonov evrov, zadolženost pa se je povečala na 1,4 milijarde evrov. Prodaja motociklov KTM za prvo polletje 2024 je bila 27 odstotkov slabša kot lani, prodaja koles pa za 36 odstotkov.

V podobnih težavah sta se pod lastniškim okriljem Pierer Mobility znašla tudi španski tekmec GasGas in Husqvarna. Oba proizvajalca bosta posledično izpustila januarski vztrajnostni reli Dakar, KTM pa bo na to prestižno dirko poslal zmanjšano tovarniško moštvo.

Foto: KTM

Foto: KTM