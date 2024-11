Odpuščanja pri Fordu: v Evropi ob delo štiri tisoč ljudi

Pri Fordu so do leta 2027 napovedali zmanjšanje števila zaposlenih v Evropi. Delo bo izgubilo štiri tisoč ljudi, kar predstavlja 15 odstotkov vseh zaposlenih. Največ odpuščanj bo v Nemčiji in sicer 2.900. Na globalni ravni Ford zaposluje 174 tisoč ljudi.

Razlogi tičijo v novi konkurenci iz Kitajske, slabši prodaji električnih vozil in vse manjšemu tržnemu deležu Forda v Evropi. Visoki so tudi stroški proizvodnje avtomobilov, še posebej v primerjavi s kitajsko konkurenco.

Že v začetku prihodnjega leta bodo v tovarni v Kölnu zmanjšali proizvodnjo električnih modelov explorer in capri.

Ford je oklestil ponudbo avtomobilov, tržni delež v Evropi drsi navzdol

Pri Fordu so v zadnjih letih močno oklestili svojo ponudbo vozil. S trga so umaknili enoprostorca S-max in galaxy, prav tako fiesto in mondea, kmalu se bo podobno zgodilo še s focusom.

Leta 2015 je tržni delež Forda pri osebnih avtomobilih v Evropi znašal še skoraj osem odstotkov, strmo pa je začel padati po letu 2020. V prvih devetih mesecih letošnjega leta je znašal še 3,3 odstotka, lani v enakem obdobju 4,1 odstotka.