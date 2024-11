Bosch bo ukinil 5.500 delovnih mest

Razlog za odpuščanja je tudi potreba po zagotovitvi obsežnih finančnih sredstev za naložbe v nove tehnologije. "Svoje strukture moramo prilagoditi spreminjajočemu se tržnemu okolju in vzdržno zmanjšati stroške, da bi okrepili svojo konkurenčnost," je v izjavi dejal član Boscheve uprave Stephan Hoelzl.

V segmentu programske opreme za avtomobile bodo do leta 2027 ukinili 3.500 delovnih mest, od tega polovico v Nemčiji. V segmentu krmilnih sistemov nameravajo med letoma 2027 in 2030 ukiniti do 1.300 delovnih mest, še 600 pa v tovarni v mestu Hildesheim v osrednji Nemčiji. Tam naj bi število zaposlenih do leta 2032 zmanjšali še za 150.

Predsednik sveta delavcev v Boschevem avtomobilskem segmentu v Nemčiji Frank Sell je novico označil kot "klofuto". Napovedal je boj za vsako delovno mesto.

Bosch je možnost odpuščanj napovedal že decembra lani, a je takrat navajal precej manjše številke. Kot navajajo analitiki, gre za še eno nemško podjetje, ki zaradi upada naročil iz tujine ne najde zagona za rast.

Pred kratkim je sicer odmevala novica, da so se prejemki Boschevih menedžerjev kljub krizi občutno zvišali.

Slovenska industrija v pričakovanju slabih novic

Kaj kopica slabih novic iz Nemčije v zadnjih mesecih pomeni za Slovenijo, za katero je avtomobilska industrija, predvsem nemška, med najpomembnejšimi? Nemčija je druga najpomembnejša trgovinska partnerica Slovenije.

Pri slabih novicah iz Nemčije, katerih negativen učinek lahko pričakujemo tudi pri nas, ne gre le za velika podjetja, ampak tudi za številne manjše dobavitelje, katerih poslovanje je tesno povezano z nemško industrijo.

Gospodarski minister Matjaž Han poskuša biti pomirjujoč, kot si lahko razlagamo njegove besede po nedavnem obisku Kitajske, kjer je slovenska gospodarska delegacija med obiskom še posebej na Kitajskem mednarodnem uvoznem sejmu iskala nove priložnosti.

Glede na to, da je azijska velesila v segmentu električnih vozil prehitela Evropo, bi se lahko dobavitelji avtomobilske industrije postopoma preusmerili na tamkajšnje posle, meni Han, ki se je med obiskom Kitajske pogovarjal o različnih možnostih prihodnjega gospodarskega sodelovanja in povezovanja. Temu je bolj naklonjen kot trgovinskim vojnam, kot je dejal v pogovoru za Forbes.