Zaradi težav v evropski avtomobilski industriji ukrepe napovedujeta tudi Michelin in Schaeffler

Težave evropske avtomobilske industrije se nadaljujejo. Danes je francoski izdelovalec pnevmatik Michelin napovedal zaprtje dveh tovarn v Franciji do leta 2026, nemški razvojni dobavitelj delov za avtomobile in stroje Schaeffler pa je naznanil ukinitev 4.700 delovnih mest po Evropi, poročajo tuje tiskovne agencije.

Iz Michelina so danes sporočili, da bodo do začetka leta 2026 zaprli obrata v krajih Cholet in Vannes. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, obrata skupno zaposlujeta več kot 1.250 ljudi.

Zaprtje tovarn je po oceni podjetja postalo neizogibno zaradi konkurence iz Azije in vse slabše konkurenčnosti Evrope, predvsem na račun inflacije in visokih cen energije, je francoska skupina navedla v sporočilu za javnost.

Skupina Michelin je ob tem obljubila, da bo podprla obe regiji, v katerih bodo zaprli obrata, z ustvarjanjem "tolikšnega števila delovnih mest, kot jih je bilo ukinjenih".

Ob tem so obljubili, da bodo pomagali prizadetim zaposlenim, vključno s ponudbo zaposlitve v drugih podjetjih znotraj skupine ali s predčasno upokojitvijo. V obeh obratih bo do 13. novembra začasno ustavljena proizvodnja, da bodo vodstvi obratov in sindikati imeli čas za kolektivne in individualne pogovore z zaposlenimi.

Skupina Michelin trenutno v Franciji zaposluje skoraj 19 tisoč ljudi, od tega devet tisoč v proizvodnji v 15 obratih.

Michelin je leta 2020 že zaprl obrat v kraju La Roche-sur-Yon v zahodni Franciji, do leta 2025 pa se pripravlja na zaprtje še dveh obratov v Nemčiji, poroča AFP.

Schaeffler obljublja pravičnost in premišljenost

Schaeffler obljublja pravičnost in premišljenost

Nemški izdelovalec delov za stroje in avtomobile Schaeffler je danes napovedal ukinitev 4.700 delovnih mest. Ta ukrep bo najbolj prizadel Nemčijo, kjer bo brez dela ostalo 2.800 ljudi na desetih lokacijah. Foto: Guliverimage Odpuščanje bo prizadelo tudi pet lokacij drugje po Evropi, pri čemer bodo dve lokaciji od petih zaprli. Podjetje sicer ni razkrilo, katerih pet lokacij se bodo ti ukrepi dotaknili.

Poslovno prestrukturiranje bodo izpeljali med letoma 2025 in 2027, z njim pa naj bi po oceni podjetja prihranili 290 milijonov evrov letno od leta 2029 dalje.

"Glede na trenutno poslovno okolje je ta program nujen za dolgoročno zaščito konkurenčnosti skupine Schaeffler. Izvajali ga bomo na socialno pravičen in skrbno premišljen način," je dejal glavni izvršni direktor družbe Schaeffler Klaus Rosenfeld.

Schaeffler v 55 državah zaposluje 120 tisoč ljudi.