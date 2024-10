V okviru Dnevov dobaviteljev avtomobilske industrije, ki te dni potekajo v Ljubljani, se slovenska podjetja na današnjem osrednjem dogodku predstavljajo kitajskim. Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je prepričan, da bodo kitajska podjetja prepoznala odlike slovenskih partnerjev in odlično geostrateško lego države.

Slovenska industrija ima po Hanovih besedah veliko vlogo v globalnem prostoru. "Globalna avtomobilska industrija je zaradi prehoda v brezogljično družbo na zgodovinski prelomnici. Verjamem, da jo lahko premagamo relativno varno. Seveda pa izzive spremljajo tudi velike poslovne priložnosti," je dejal.

"Tega nismo storili zaradi Kitajske, temveč zaradi Slovenije"

Slovenija je lahko po njegovem mnenju enako samozavestna kot Kitajska, saj ima znanje, izkušnje in kakovostno proizvodnjo. Vendar pa je treba za doseganje primerne konkurenčnosti nujno doseči premike na ravni EU, je poudaril. Ob tem je izpostavil nedavno glasovanje Slovenije proti uvedbi dodatnih carin na uvoz električnih vozil, izdelanih na Kitajskem. "Tega nismo storili zaradi Kitajske, temveč zaradi Slovenije. Po posvetovanjih z industrijo in našimi največjimi partnerji smo odločno naredili tisto, kar je po mojem mnenju trenutno edino pravilno," je dejal.

Kitajski veleposlanik v Sloveniji Wang Shunqing se je strinjal, da so odnosi med državama dobri, kar je izhodišče za krepitev gospodarskega sodelovanja. "Upam, da bosta Kitajska in Slovenija okrepili sodelovanje na področju avtomobilske industrije," je dejal. Odločitev Slovenije, da glasuje proti dodatnim carinam, ceni. Veseli ga tudi, da je Evropska komisija izrazila pripravljenost na pogajanja o tej temi. "Upam, da bo Slovenija kot članica EU še naprej igrala konstruktivno vlogo pri tem, da EU zagotovi stabilen in zdrav razvoj sodelovanja s Kitajsko," je dodal.

Slovenska podjetja novembra na največjem kitajskem sejmu

Direktor javne agencije Spirit Slovenija Rok Capl je poudaril, da Slovenija v avtomobilskem svetu slovi po izjemnem inovacijskem potencialu ter visoki kakovosti in zanesljivosti izdelkov, kar jo uvršča med vodilne destinacije za razvoj naprednih avtomobilskih tehnologij.

"Agencija že vrsto let s panožnimi dnevi dobaviteljev slovenskim podjetjem odpira vrata v mednarodne dobaviteljske mreže. Ker Kitajska predstavlja pomembno priložnost za slovenska visokotehnološka podjetja, agencija letos še posebej krepi aktivnosti na tem trgu. Septembra smo Slovenijo uspešno predstavili na kitajskem investicijskem sejmu CIFIT v Šiamnu, novembra pa pripravljamo skupni nastop slovenskih podjetij na največjem kitajskem sejmu China International Import Expo in delegacijo na ministrski ravni v času sejma," je povedal.

Da je slovenska avtomobilska industrija zanesljiva partnerica tujih podjetij, je poudarila tudi Tanja Mohorič iz združenja ACS Slovenski avtomobilski grozd. "Nenehno dokazujemo, da smo odporni in se znamo hitro prilagoditi," je dejala.

Kitajci na obisk v slovenska podjetja

Na današnjem dogodku, ki so ga poleg agencije Spirit organizirali ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, združenje ACS Slovenski avtomobilski grozd in Gospodarska zbornica Slovenije, so se slovenska podjetja sprva predstavila na skupinski konferenci. V popoldanskem delu bodo sledili bilateralni pogovori.

Predstavniki kitajskih avtomobilskih proizvajalcev Nio, Jiangling Motors, Tam Motors in ATTC bodo v prihodnjih dneh nekatera slovenska podjetja tudi obiskali.