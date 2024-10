Fiat 600 v Sloveniji: nekoč osnova za fička, danes veliko večji – kaj vse nudi?

Kombinacija imena Fiat in oznake 600 je ena najprepoznavnejših v avtomobilskem svetu, a se je resda bolje spomnijo starejši vozniki in nostalgiki kot nova generacija voznikov. Fiat je model 600 prvič pokazal leta 1955, ko je ta avtomobil nasledil 500 topolina. Šeststotica je bila odgovor na potrebe po nekoliko večjih avtomobilih z dodatnim prostorom za otroke na zadnjih sedežih. Fiat 600 je tako dobil dva dodatna sedeža in hitrost za takratne čase povsem zadovoljivih 95 kilometrov na uro.

Od fiata 600 do seicenta in nazaj do fiata 600

Med leti 1955 in 1969 je Fiat izdelal 2,6 milijona modelov 600. Na naslednika smo nato čakali 28 let – takratni fiat 600 je z imenom seicento, v katerem so se zahvaljujoč pokalnemu tekmovanju v organizaciji Fiatovih trgovcev in organizatorja Sama Valanta kalili tudi poznejši slovenski avtomobilski prvaki (Aleks Humar, Tomaž Kaučič, Asja Zupanc, Luka Pirjevec …), ohranil dimenzije mestnega malčka. Seicento je bil sicer le duhovni naslednik starega 600, saj je v 90. letih predstavljal predvsem naslednika modela 500 oziroma cinquecento.

Seicenta so v poljski tovarni Tychy, prva generacija je kajpak prihajala še iz torinske tovarne Mirafiori, izdelovali do leta 2010 in v tem času izdelali 1,33 milijona avtomobilov.

Delitev platforme: jeep avenger, alfa romeo junior, citroen C3 aircross …

Za Fiat je segment B majhnih avtomobilov že tradicionalno pomemben, saj so s svojimi modeli (500, uno, punto …) v tem razredu prodali že 20 milijonov avtomobilov. Zato je bilo le vprašanje časa, kdaj bodo majhnega 500 dopolnili še s prostorsko nekoliko razkošnejšo izvedbo.

To se je zdaj zgodilo z novim 600, ki podobno kot pred 70 leti dodaja v Fiatovo ponudbo nekoliko uporabnejši avtomobil. Novodobna šeststostotica je seveda veliko bolj generičen in manj oseben avtomobil kot original iz leta 1955 – nastala je na Stellantisovi platformi in tehniko si deli s širokim spektrom vozil, od jeepov do alf romeo.

Kako prostoren je?

Dimenzijsko sodi 600 med nekdanji punto in fiat 500X. Od tega je krajši za deset centimetrov, od punta pa bi bil za prav tako deset centimetrov daljši. Medosna razdalja je centimeter krajša kot pri 500X, ima pa zato deset litrov več prtljažnika. V primerjavi s puntom je prostornina v prtljažniku večja za 85 litrov.

Hibridni pogon z močjo 74 ali sto kilovatov, v ponudbi tudi elektrika

Fiat 600 bo v Sloveniji sicer na voljo tudi v električni različici. Ta ima kapaciteto baterije 51 kilovatnih ur, brez upoštevane subvencije 7.500 evrov pa bo stala okrog 12 tisoč evrov več kot osnovna različica s klasičnim motorjem. Prodaja električnega 600 bo v manjšini, čeprav trgovci računajo na dokaj optimistični 20-odstotni delež.

Pri klasičnih pogonih bo na voljo blago hibridni pogon, ki prihaja z dvema zmogljivostnima različicama – moč je 74 ali sto kilovatov, obe pa imata 205 njutonmetrov navora že pri 1.750 vrtljajih bencinskega trivaljnika. Pospešek do sto kilometrov na uro znaša 8,5 oziroma 10,8 sekunde, najvišja hitrost pa 184 oziroma 200 kilometrov na uro.

Redna cena za fiata 600 se začne pri 23.490 evrih, se pa cena s popustom spusti na slabih 22 tisočakov. Razlika med obema hibridnima pogonoma znaša 800 evrov.

