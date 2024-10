Pet avtomobilskih podjetij je sodelovalo pri dogovorih za dosego optimalnih ponudb pri javnih naročilih, ki so bile vezane na pogoje za servisiranje vozil. Štiri so sklenile poravnavo v skupni višini milijon evrov.

Javna agencija za varstvo konkurence (AVK) je s štirimi od petih podjetij, pri katerih je leta 2021 ugotovila kršitev pravil konkurence zaradi usklajenega delovanja pri popravilih vozil Renault, sklenila poravnavo. Izrekla jim je administrativne sankcije v skupnem znesku več kot milijon evrov.

AVK je že konec leta 2021 izdala upravno odločbo, s katero je ugotovila, da so podjetja Renault Nissan Slovenija (zdaj GA Adriatic), Avtohiša Real, Avtohiša Malgaj, Pleško Cars in Avtoservis Kalan kršila zakon o preprečevanju omejevanja konkurence in pogodbo o delovanju EU.

Dogovori v ozadju med servisi za vozila iz javnih naročil

Obravnavana podjetja, ki jih je varuh konkurence začel preiskovati v začetku leta 2019, so se v postopkih oddaje javnih naročil, katerih storitve so popravila in vzdrževanja vozil znamke Renault in dobava nadomestnih delov v Sloveniji, dogovarjala in oziroma ali usklajeno ravnala tako, da so prikrojevala ponudbe, določala cene, razdelila naročnike in izmenjevala poslovno občutljive informacije.

AVK je v odločbi ugotovila, da je med strankami postopka obstajal skupen namen, da ne tekmujejo v postopkih oddaje javnih naročil in si ta med seboj razdelijo, da cene v svojih ponudbah postavljajo tako, kot je bilo dogovorjeno med njimi, ter da si med seboj izmenjajo relevantne informacije, da bo posamezno javno naročilo dobil tisti, ki mu je naročnik oziroma posamezen sklop pripadal v skladu z medsebojnim dogovorom.

Štirje so sprejeli poravnavo, skupne sankcije bodo dosegle milijon evrov

Novi zakon o preprečevanju omejevanja konkurence, ki se je začel uporabljati januarja 2023, je uvedel določene novosti, med drugim možnost znižanja administrativne sankcije na podlagi vloge za poravnavo, s katero lahko AVK pod zakonsko določenimi pogoji podjetju zniža administrativno sankcijo za največ 20 odstotkov.

Štiri od petih strank v postopku so izrazile zanimanje za navedeni postopek, zato se je začela AVK z njimi pogajati o pogojih priznanja odgovornosti v vlogi za poravnavo.

"Vsa štiri podjetja so med postopkom aktivno in zgledno sodelovala z agencijo pri celotni razjasnitvi dejstev in okoliščin, priznala očitano jim kršitev ter umaknila tožbe pred upravnim sodiščem," so zapisali pri AVK.

"Z izdajo odločb, s katerimi je agencija izrekla administrativne sankcije v skupnem znesku več kot en milijon evrov, se je postopek zoper te štiri stranke postopka zaključil. Zoper stranko postopka, ki se ni odločila za institut poravnave, pa bo agencija nadaljevala postopek v skladu s svojimi pristojnostmi," so še dodali.