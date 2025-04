To je skrivno orožje marketinga

V svetu marketinga in prodaje štejejo prave informacije ob pravem času. Kdo so vaši potencialni kupci in stranke? Kakšno finančno kondicijo imajo podjetja, s katerimi poslujete? Kakšen je tržni delež podjetja, s katerim želite poslovati? Ali pa kakšno povprečno plačo imajo v posameznem podjetju? Pri vseh teh vprašanjih je poslovni asistent Bizi nepogrešljivo orodje, ki vam pomaga pri sprejemanju boljših poslovnih odločitev.

Svetujemo, da upoštevate naslednjih pet ključnih korakov.

1. korak: Poiščite kakovostne leade

Poiščite podjetja, ki jih želite ciljati. Bizi omogoča napredno iskanje podjetij na podlagi več kot 50 različnih kriterijev, razdeljenih v osnovne informacije, bonitetno oceno in finančne informacije. Podjetja lahko iščete po kriterijih, kot so dejavnost, velikost podjetja, morebitnih blokadah računov in finančnih kriterijih, kot so kapital podjetja, prihodki od poslovanja in številnih drugih finančnih parametrih. Tako lahko natančno določite, katera podjetja so najboljša tarča za vaše marketinške aktivnosti.

2. korak: Naredite načrt, koga želite ciljati

Vaše marketinške kampanje bodo uspešnejše, če si boste izdelali natančen načrt, koga želite s kampanjo doseči. Z Bizijem lahko pridobite ažurne podatke podjetij in njihovih ključnih oseb – kdo so lastniki, kdo je direktor, direktor prodaje, marketinga itd. Preverite, kdo sprejema odločitve in ciljajte prave ljudi. S pravimi podatki boste lažje izvajali personalizirane kampanje in dosegli boljše rezultate.

3. korak: Pozanimajte se o finančnem ozadju in finančni stabilnosti podjetja

Preden vložite čas in denar v oglaševanje ali prodajne aktivnosti, se prepričajte, da ciljate na podjetja, ki so finančno stabilna in vredna zaupanja. Zato obvezno preverite, v kakšni finančni kondiciji je podjetje, na katerega ciljate. Kako posluje podjetje? Koliko prihodkov ima? Posluje z dobičkom ali izgubo? Kakšna je povprečna plača v podjetju? Ima podjetje stabilne prihodke, ali ti rastejo ali morda podjetje že več let ustvarja izgubo ali pa ima celo blokirane račune. Vse to so vprašanja, na katera si velja odgovoriti. Pozanimajte se tudi, da ni morebiti davčni neplačnik. Zelo koristen podatek je tudi bonitetna ocena podjetja. Ta vam ponuja izčrpen in celovit pregled poslovanja podjetja v preteklem letu. Višja ko je bonitetna ocena, manjše bo tveganje za poslovanje s tem podjetjem.

Bizi lahko preizkusite tudi brezplačno. Foto: Bizi

4. korak: Pripravite segmentacijo in analizo trga

S pomočjo Bizija lahko analizirate tržne segmente in pripravite sezname podjetij, ki ustrezajo vašim marketinškim aktivnostim. Napredne funkcije omogočajo primerjavo podjetij med seboj vpogled v njihov tržni delež in analizo konkurence. Ustvarite lahko svojo unikatno bazo poslovnih subjektov, ki jo lahko sproti prilagajate, dodajate ali odstranjujete kriterije. Iskanja lahko shranite v Moj Bizi in jih kasneje po potrebi prilagajate, ustvarjeno bazo pa lahko izvozite tudi v Excel. Vse to vam lahko pomaga pri boljšem načrtovanju vaših marketinških strategij.

5. korak: Spremljajte konkurenco in poiščite nove poslovne priložnosti

Po tem, ko si ustvarite dobro segmentirano bazo poslovnih subjektov, ki jih želite nagovarjati, je pomembno, da ste na tekočem z morebitnimi spremembami v teh podjetjih. Bizi vam pomaga spremljati tudi vašo konkurenco in analizirati njene finančne kazalnike, rast in tržne dejavnosti. Z spremljanjem podjetja na Biziju lahko tudi hitro ugotovite, katera podjetja se širijo, dobivajo nove investicije, odpirajo nove poslovne enote in podobno. S funkcijo Bizi obveščevalec boste vedno na tekočem z dogajanjem. Prejemali boste obvestila o morebitnih blokadah TRR, insolventnosti, spremembah v vodstvu in drugih pomembnih dogodkih, ki lahko vplivajo na vaše poslovne odločitve.

Marketing in prodaja temeljita na podatkih – in prav tu vam lahko Bizi olajša delo. S pravočasnimi in točnimi informacijami boste lažje določili svoje ciljne skupine, sprejemali boljše poslovne odločitve in izboljšali učinkovitost svojih marketinških kampanj.