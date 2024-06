Pozor: znani trgovec s polic umaknil ta izdelek

Serijska oznaka lota izdelka je L:22/22-0, rok uporabe pa 31. december 2024.

Hofer kupce prosi, naj izdelek vrnejo v njihovo najbližjo trgovino. Kupnino jim bodo povrnili tudi brez predložitve računa. Če to ni mogoče, naj ga zavržejo, so še sporočili iz podjetja. To opozorilo še ne pomeni, da je odstopanje od pričakovane kakovosti izdelka povzročil proizvajalec ali prodajalec, poudarjajo.