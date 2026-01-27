Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Torek,
27. 1. 2026,
11.55

Torek, 27. 1. 2026, 11.55

Priljubljena veganska kavarna zapira svoja vrata

Avtor:
R. K.

Veganska hrana | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Piccola cafe, priljubljena veganska kavarna v Ljubljani, zapira svoja vrata. Na družbenem omrežju Instagram sta lastnici sporočili, da bo zadnji obratovalni dan 30. januar.

Za priljubljeno kavarno Piccola Cafe stoji Anina Peric, picopekinja, ki je prve izkušnje v svetu kulinarike nabirala v Rimu. Po treh letih dela v tujini se je vrnila v Ljubljano in odprla picerijo Piccola na Gornjem trgu, kjer strežejo romanske pice. Kmalu zatem je s partnerko Belen Domenech Llinares odprla vegansko kavarno Piccola Cafe.

Ta je najprej zaživela na šišenski tržnici, pred dobrim letom dni pa se je kavarna preselila bližje središču prestolnice, na Trg mladinskih delovnih brigad.

Kljub uspešnemu poslovanju in številnim zadovoljnim strankam sta lastnici ljubitelje veganske hrane presenetili z odločitvijo, da bosta kuhalnico za nekaj časa pospravili v kot. Kot sta zapisali na družbenem omrežju Instagram, sta se za zaprtje odločili, ker si želita vzeti čas zase. 

"Zakaj zapiramo? Odgovor je preprost. Z Belen si želiva delati manj, se ponovno povezati s svojimi hobiji, upočasniti ritem in odkriti, kdo sva tudi izven najinih poklicev," sta sporočili. Iz zapisa sicer lahko sklepamo, da vrata v kulinarični svet puščata odprta. 

