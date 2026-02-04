Legendarna gorenjska gostilna se poslavlja: Zapiramo s ponosom

Po 65 letih delovanja se bo konec pomladi zaprla ena najbolj znanih gostiln na Gorenjskem – Danilo v Retečah.

Od 1. junija v Retečah pri Škofji Loki ne bo več gostilne Danilo, ki je več kot šest desetletij veljala za gorenjsko kulinarično institucijo. Kot je ta teden poročal Nedeljski dnevnik, nameravajo gostinski objekt prodati, Nina Čarman, ki je gostilno zadnjih nekaj let vodila, pa novo lokacijo za nadaljevanje Danilove zgodbe išče v Ljubljani.

"Ta korak ni bil enostaven, je pa edini logičen"

To je za Siol.net potrdil tudi njen brat Gašper Čarman, znan vinski poznavalec in vinski trgovec, ki je svojo karierno pot prav tako začel v družinski gostilni. "Zapiramo s ponosom, ne zaradi kakršnekoli drame," je poudaril, "odločitev, da gostilno zapremo in prodamo, je padla zato, ker sta starša, ki sta Nini pomagala, že kar v letih in si želita več miru. Kot družina smo složni in smo se skupaj odločili, da naredimo ta korak, ki ni bil enostaven, je pa edini logičen."

Dušan, Nina, Vesna in Gašper Čarman ob 60. obletnici gostilne Danilo Foto: arhiv gostilne Danilo

Ob tem je Čarman izpostavil tudi težavo, s katero se soočajo praktično vse slovenske gostilne, še posebej tiste zunaj mestnih in turističnih središč, ki večino prometa ustvarijo ob koncih tedna. "Dobiti ljudi, ki bi delali predvsem ob koncih tedna, je res velik izziv, takšne gostilne lahko funkcionirajo le, če v njih dela cela družina," je pojasnil in dodal, da bo njihova gostilna kot nalašč za kupca, ki si želi takšnega načina življenja.

Gostilna z dolgo zgodovino

Zgodovina gostilne Danilo sega v leto 1961, ko je Čarmanov dedek Danilo Kosmačin v Retečah kupil gostilno Pri Tilhu, ki je bila tam že od leta 1870. Dedek, Primorec iz Breginja, in babica iz Brežic sta namreč kar nekaj časa iskala primerno gostilno, da bi začela posel, in ko se je začelo, jima je šlo odlično. "Bila je dobra lokacija, od jutra do večera so imeli polno. Babica je bila odlična kuharica, znani so bili po svežih postrvih, ki so na goste čakale v akvariju," je pred leti za Siol.net povedal Čarman.

Leta 1991 sta gostilno prevzela Gašperjeva starša Vesna in Dušan Čarman, ki sta vaško gostilno povzdignila na novo raven, pozneje sta se v delo vpela tudi njuna otroka Gašper in Nina. Gostilna Danilo je nosilka Michelinovega priznanja, vse odkar je ta vodnik začel ocenjevati tudi slovenske restavracije.

