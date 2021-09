Ne le slovo Mandarića, pri Olimpiji lahko pričakujemo še več sprememb

V soboto bo v Ljudskem vrtu odigran slovenski nogometni večni derbi med Mariborom in Olimpijo, pred njim pa se bolj kot o tem, kaj se bo dogajalo na zelenici, razpreda o številnih spremembah, ki bi lahko v kratkem doletele oba kluba. Če se vijolice ubadajo (zgolj) z vprašanjem, s katerim trenerjem nadaljevati sezono, pa se v zmajevem gnezdu napovedujejo spremembe bistveno večjih razsežnosti. Po dobrih šestih letih bi se lahko s predsedniškega položaja poslovil Milan Mandarić, ljubljanski klub pa bi zaživel pod nemškim vodstvom. In poskrbel za vrnitev starega znanca Stožic Mladena Rudonje.

Dolgo časa se je napovedovalo, zdaj bi se lahko tudi uresničilo. Ameriški poslovnež srbskih korenin Milan Mandarić je v zadnjih letih večkrat namignil, da bi bila to lahko njegova zadnja sezona pri Olimpiji, a se je okrog tega še vedno nekaj izjalovilo. Določen del nogometne javnosti zato Mandarićevih napovedi o tem, da se bliža konec njegovega udejstvovanja pri ljubljanskem klubu, sploh ni več jemal pretirano resno.

Ko pa je dolgoletni prvi mož Olimpije v pogovoru za časnik Delo potrdil, da so pogajanja z nemškim nepremičninskim agentom Adamom Deliusom o prevzemu kluba v sklepni fazi, je postalo jasno, da se bliža konec njegovega vodenja ljubljanskega kluba. Pred nekaj tedni je dopolnil 83 let, trenutno je na družinskem obisku v ZDA, tako da bo večni derbi v Mariboru spremljal na daljavo, danes pa se bo pri notarju usklajevala dokumentacija, potrebna za to, da klub prevzame nemški poslovnež. Ta mesec naj bi Olimpija izpeljala skupščino ŠD NK Olimpija Ljubljana, ki je bila dvakrat prestavljena. Zdaj je predvidena za drugo polovico oktobra, ko se bo v Slovenijo vrnil Mandarić.

Vrnitev Rudonje in slovo Miloševića?

Mladen Rudonja je v karieri večkrat sodeloval z Milanom Mandarićem. Tako v Sloveniji kot tudi na Otoku. Foto: Urban Urbanc/Sportida Če se ne bo zgodilo kaj nepredvidljivega, bo takrat Olimpija dobila novega predsednika. Po dobrih šestih letih se bo poslovil Mandarić, ki je zmaje popeljal do petih lovorik (dvakrat prvaki, trikrat pokalni zmagovalci), in za določen finančni znesek predal štafeto Nemcu Deliusu. Po poročanju Dela pa s tem še zdaleč ne bi bilo konec sprememb pri Olimpiji. Vrata Stožic bi se ponovno odprla Mladenu Rudonji, ki je v karieri večkrat sodeloval z Mandarićem, nazadnje kot "neuradni" športni direktor v obdobju, ko je bil trener Hrvat Dino Skender. Nekdanji slovenski reprezentant o vsem skupaj noče govoriti javno, namignil je le, naj počakajmo še nekaj dni.

Kar pa zadeva spremembe pri Olimpiji, Delo omenja, da bi se lahko najpozneje po koncu jesenskega dela prvenstva zamenjal glavni strateg. V tej sezoni Olimpijo vodi nekdanji zvezdnik srbskega in evropskega nogometa Savo Milošević. Zmaji so po presenetljivem porazu z Radomljami na tretjem mestu, srbski strateg pa bo v četrtek skupaj z novopečenim članskim reprezentantom in kapetanom Olimpije Timijem Maxom Elšnikom strnil pričakovanja na novinarski konferenci pred dvobojem v Mariboru. To bo njegov prvi večni derbi v Ljudskem vrtu, morda tudi zadnji v karieri.

Šuler: Pri izbiri trenerja Maribora ni treba hiteti

Marko Šuler je razkril, da bo NK Maribor na sobotnem derbiju vodil Radovan Karanović. Foto: NK Maribor Znano je, s kom se bo Milošević v soboto spustil v trenerski boj. Športni direktor Maribora Marko Šuler je razkril, da do nadaljnjega na vročem stolčku ostaja 52-letni Radovan Karanović, ki je zapolnil vrzel po odhodu Simona Rožmana in na dveh tekmah osvojil štiri točke.

"Oddelano je bilo, kot se pričakuje. Na igrišču in na klopi, kjer za zdaj ni predvidenih nobenih sprememb. Ponujenih je veliko kandidatov, vemo pa, kaj si želimo in kateri so tisti kriteriji, ki bodo odločali pri imenovanju. Zato pri izbiri trenerja ni treba hiteti. Lahko potrdim, da bo Radovan Karanović zagotovo vodil moštvo na derbiju, morda tudi v prihodnje," je Korošec dal vedeti, da je zadovoljen z opravljenim v zadnjih dneh. Tako se bosta za prestižno zmago na največjem prazniku slovenskega klubskega nogometa pomerila stratega, rojena na območju današnje Bosne in Hercegovine. Milošević se je rodil v Bijeljini, Karanović pa v Drvarju.

Ko Maribor stopi skupaj, je najmočnejši

Maribor bo poskušal prekiniti neslaven niz, saj na domačem večnem derbiju sladkosti zmage ni okusil kar sedem tekem. Nazadnje jo je dočakal pred skoraj štirimi leti, kar zelo boli navijače Maribora. "Čas je, da se rezultatski trend derbijev v Ljudskem vrtu obrne v drugo smer. Zavedali smo se, da bodo na tej novi poti vzponi in padci. Se pa zavedamo svojih sposobnosti. Izhodišče se ne spreminja, verjamem v ekipo in zadnji tekmi potrjujeta njen potencial. Storili bomo vse, da derbi dočakamo ustrezno pripravljeni. V takšnih trenutkih se pokaže tudi pomen energije s tribun, ki jo ti fantje potrebujejo. Vemo, kako je, ko se v Mariboru mobilizirajo vsi. In zdaj je ta trenutek, ko se ves Maribor, z vsemi navijači lahko mobilizira. Ko je najtežje in ko stopimo skupaj, je Maribor najmočnejši. In takrat Maribor, ki tekmuje, tudi zmaguje," Šuler razmišlja podobno kot dolgoletni športni direktor Maribora Zlatko Zahović, ki je v negotovem obdobju po odhodu Rožmana prosil navijače, da stopijo skupaj in pomagajo vijolicam s pozitivno energijo.

Mariboru so se na zadnji tekmi v Domžalah nasmihale že tri točke, saj je dvakrat vodil z dvema zadetkoma prednosti, a se je moral po razburljivem zaključku zadovoljiti le s točko (3:3). Foto: Grega Valančič/Sportida

Mariboru pred večnim derbijem ustreza podatek, da bo Olimpija zaradi kazni v Ljudskem vrtu pogrešala najboljša strelca Mustafo Nukića in Almedina Ziljkića. Bi lahko to vijolice ob polnih tribunah Ljudskega vrta - v Maribor se bo odpravilo tudi veliko navijačev Olimpije - izkoristile sebi v prid in prekinile niz, ki jim ni v čast? Sobotni derbi bo še kako zanimiv, pred njim pa se bo razpredalo tudi o drugih stvareh. Zlasti velikih spremembah, ki ob napovedanem odhodu Mandarića čakajo Olimpijo.