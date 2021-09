Mandarić zapušča Olimpijo

Predsednik Olimpije Milan Mandarić je bil v preteklosti že večkrat tik pred tem, da zapusti ljubljanski klub, vendar nato do prodaje ni prišlo. Zdaj je, kot kaže, dejansko konec njegovega dela v vrstah Olimpije.

Zgodba z nemškim poslovnežem Adamom Deliusom namreč dobiva nove razsežnosti. Mandarić, ki je na čelu Zmajev od leta 2015, se je že lani jeseni pogovarjal o prodaji, vendar ni bilo želenega zaključka. Veliko je bilo govora o neiskrenosti. Delius je takrat prav tako plačal predujem v višini 250 tisoč evrov.

"Nočem, da bi pri prevzemu storil napako in bi se kaznovala Olimpija. Nočem, da v zgodovini kluba ne bi bil zapisan kot dober predsednik. Zato sem se Nemcem zahvalil za vse. Olimpija tako za zdaj še ne bo prodana, a se nikoli ne ve. Če bi se našel pravi kandidat, ki bi me zamenjal in investiral, dvignil klub, potem bi lahko rekel, da sem končal svojo misijo in Olimpijo predal v roke drugim," je letos januarja v pogovoru za Sportal govoril Mandarić.

Kot poroča Delo, je prejšnji mesec Nemca povabil na vnovični pogovor o prevzemu kluba. Pogajanja naj bi tokrat le obrodila sadove.

Mandarić je včeraj odpotoval v Dubrovnik, od tam naprej pa k družini v ZDA, zato bo izpustil sobotni derbi med Mariborom in Olimpijo. "Te poti v Ameriko zaradi družinskih razlogov preprosto nisem mogel prestaviti. Vrnil se bom najpozneje v dveh tednih in verjamem, da bomo takrat dokončno zaključili posel z Deliusom, ki se je izkazal z resnimi nameni in konkretno ponudbo," je za Delo povedal 83-letni Mandarić in dodal: "Preutrujen sem od vsega. Menim, da sem v Olimpiji pošteno oddelal svoje."