Avtor največje senzacije 1. SNL umirja strasti

V prvenstveni sezoni 2021/22 v Sloveniji izstopa kar nekaj rezultatov, za največjo senzacijo pa so v soboto poskrbeli zadnjeuvrščeni Radomljani. Po redko videnem preobratu so jo sredi Stožic zagodli favorizirani Olimpiji (3:2). ''To je moja najljubša zmaga v trenerski karieri,'' je ponosen trener Rok Hanžič, ki mu še vedno ni jasno, zakaj je prejel rdeči karton. Zaradi njega v petek proti Aluminiju ne bo mogel voditi varovancev, ki so za zgodovinsko zmago nad zmaji prejeli simpatično nagrado.

Radomlje so v tej sezoni podvržene mešanim občutkom. V prvi ligi jim je in ni lahko. Ker jih javnost uvršča med osrednje kandidate za izpad, ne čutijo posebnega pritiska, niti nimajo kaj izgubiti, saj bi vse drugo kot deseto mesto predstavljalo pozitivno presenečenje, po drugi strani pa jih takšne ocene bolijo, saj so prepričani, da se tokrat ne bo ponovil scenarij iz sezon 2014/15 in 2016/17. Takrat so Radomlje nastopile v prvi ligi, a se z ogromnim zaostankom kmalu zasidrale na dnu razpredelnice in ekspresno vrnile v drugo ligo.

Z Radomljami želi obstati med elito

Ko je pred leti kot pomočnik trenerja pri Bravu pomagal Dejanu Grabiću, je odlično sodeloval z Mustafo Nukićem in osvojil drugo ligo. V soboto sta se srečala na nasprotnih bregovih, krajšo pa je kljub dvema zadetkoma potegnil 30-letni napadalec. Zanimivo je, da sta oba na dvoboju prejela tudi rdeči karton. Foto: Vid Ponikvar ''Ljudje, ki niso ob našem klubu, pač ne vedo, koliko je bilo v zadnjih treh, štirih letih dodatno vloženega v razvoj Radomelj. Naši igralci so priče temu, da stopamo naprej po svoji poti. Želimo uresničiti cilj. Verjamem, da ga bomo in bomo obstali v prvi ligi,'' je po odmevni zmagi nad Olimpijo optimist Rok Hanžič. Pri 41 letih spada med mlajše stratege v prvi ligi, vodenje Radomlje v slovenski klubski eliti predstavlja tudi njegov trenerski vrhunec.

V sezono je vstopil odlično, bil v uvodnih krogih trn v peti tekmecev, nato pa so se za klub, ki prihaja iz okolice Domžal, zaradi nezadostnih pogojev na svojem stadionu pa mora domače tekme igrati v Športnem parku ob Kamniški Bistrici, začele težave. Čeprav ni igral slabo, kar so znali večkrat izpostaviti tudi tekmeci, je vstopil v črni niz. Izgubil je kar sedemkrat zapored in padel na zadnje mesto. Javnost ga je že začela izločati iz resnejšega boja za obstanek, takrat pa so Radomljani poskrbeli za senzacijo, ki še vedno odmeva po Sloveniji. V Stožicah so na gostovanju pri Olimpiji, ki bi se lahko takrat povzpela na prvo mesto, dvakrat zaostajali (0:1 in 1:2), a nato v zadnjih minutah po odmevnem preobratu prišli do zgodovinske zmage (3:2).

V deseti medsebojni tekmi v 1. SNL so prvič premagali slovitega tekmeca iz Ljubljane in ga pošteno razjezili pred večnim derbijem v Mariboru. ''Naši igralci so si prislužili dvojno premijo za zmago, dva dni pa so dobili prosto. To je bila dovolj velika nagrada po napornem ritmu srečanj,'' je pojasnil strateg Radomelj, ki po zmagovitem zadetku Ivana Šarića, prekrasnem strelu z roba kazenskega prostora za 3:2, ni mogel brzdati čustev. Od veselja je stekel na igralno površino, proslavljal enega največjih zadetkov v zgodovini kluba, nato pa ga je čakalo neljubo presenečenje.

Po takšnem scenariju je bilo težko brzdati čustva

Sodnik Nejc Kajtazović, ki je na dvoboju s svojimi odločitvami jezil tudi gostitelje, saj bodo na prihodnji tekmi v Mariboru zaradi kazni pogrešali udarna napadalca Mustafo Nukića in Almedina Ziljkića, je izključil Hanžiča. Le nekaj minut pred tem je pri zadetku Gedeona Guzine za 2:2 zaradi slavja, ko je stekel na igrišče, pokazal rdeči karton direktorju Nerminu Bašiću, po novem zadetku Radomelj, s katerim so gostje v Ljubljani prišli do polnega plena, pa je videl ''rdeče'' še Hanžič!

V petek bo Radomljane na derbiju začelja proti Aluminiju vodil Hanžičev pomočnik Amir Botonjić (na sliki v sredini). Foto: Grega Valančič/Sportida

''Pa ni noben od naju ničesar rekel, le malce so naju ponesla čustva. Težko jih je bilo brzdati po takšnem scenariju, priznam. Takšen preobrat se ne zgodi vsak dan," Hanžiču še danes ni jasno, zakaj si je zaradi omenjene poteze prislužil rdeči, ne pa denimo rumeni karton. "Je pa potrebno dodati, da nas je že od začetka vrgla iz tira sodniška odločitev, ko je bil dosojen kazenski udarec za Olimpijo (takrat naj bi branilec Radomelj Zvonimir Blaić v 31. minuti nepravilno oviral Mustafo Nukića, a je počasen posnetek pokazal, da je bilo prej obratno, op. p.). Sodnik mi je po koncu tekme priznal, da je storil napako,'' je trener Radomelj, ki z osmimi točkami ostajajo na zadnjem mestu, postregel z zanimivostjo.

''Sodniki so pač glavni. Sodniku sem priznal, da sem storil napako. On je tudi meni priznal napako, a je v njegovem primeru drugače. A, takšna so pač merila, tako da se nimamo kaj pritoževati. Še enkrat priznavam svojo napako.'' Glede na opravičilo po tekmi ne pričakuje večje kazni disciplinskega sodnika Nogometne zveze Slovenije. Pričakuje, da bo počival eno tekmo, ravno tisto v petek, ko bodo Radomlje v derbiju začelja gostile Aluminij. Na tisti tekmi ga bo nadomeščal pomočnik Amir Botonjić.

Poklon Mlinarjem, ki so pričakali junake z baklami

Zgodovinska zmaga nad Olimpijo ne bi bila tako vredna, če je Radomljani ne bi v Stožicah proslavili z zvestimi navijači. Hanžič ne skriva navdušenja nad navijaško skupino Mlinarji.

''Po dvoboju sem šel pozdraviti fantastične navijače. Zdelo se mi je, kot da smo na derbiju med Olimpijo in Mariborom. Moram pohvaliti Mlinarje, kljub slabim rezultatom navijajo za nas od prve do zadnje minute. Kapo dol. Pogled na njih je bil z naše strani prelep, po prihodu v Radomlje pa so nas na stadionu pričakali z baklami. Torej jim te zmage, igre, ki jih kažemo, nekaj pomenijo. Hvaležni so nam, mi pa del zmag poklanjamo navijačem,'' je presrečen, da so vedno z njimi.

Tako je bilo tudi v drugi ligi, pa naj si je šlo za gostovanje v Beltincih, Rogaški Slatini ali kje drugje. Hanžiča najbolj veseli, da navijajo na športen način. ''Navijajo brez nekih težkih žaljivk, ne povzročajo nobene škode, ampak predstavljajo samo pozitivno energijo. Super so,'' se zahvaljuje Mlinarjem.

Z Olimpijo je kot otrok osvojil marsikaj, a ...

Kot nogometaš je največje uspehe dosegal z Domžalami in rumeni družini pomagal tudi do lovorik. Tako se je denimo leta 2011 veselil pokalnega naslova. Foto: Vid Ponikvar Je otrok Olimpije. Čeprav je v članski karieri nabiral izkušnje drugje, po drugih ljubljanskih in sosednjih klubih, največje uspehe pa dosegel z Domžalami, bo za vedno ostalo zapisano, da je bila Olimpija njegov prvi klub. Ravno zmaji, ki jim je v soboto z Radomljami pritisnil bolečo zaušnico, v tej sezoni pa proti njih osvojil že štiri točke oziroma polovico vseh!

''Olimpija je vedno moj klub, v njem sem preživel veliko lepih otroških let. Sem otrok Olimpije, kjer smo v mlajših kategorijah vse osvajali, a ni niti eden iz naše generacije prišel do članov. Ljudje v klubu so se raje odločali za tujce,'' se spominja svojih igralskih začetkov. Nadaljeval je na Ježici pri Factorju, pa pri Ljubljani, kjer je tudi prejel edino ponudbo za selitev k Olimpiji, ki pa je ni sprejel. Nadaljeval je pot pri Svobodi, imel kar nekaj težav s poškodbo kolena, nato pa pristal v Domžalah.

''To je moja najljubša trenerska zmaga. Če bi si kdaj želel takšen scenarij zmage, bi si želel ravno takšnega. S preobrat. Še lepše pa bi bilo, če bi bilo na stadionu še več ljudi,'' je povedal mladi strateg, ki je pri Radomljah prevzel odgovorni položaj po odhodu Oskarja Drobneta na Štajersko. Zdaj se bosta vnovič pomerila v petek.

V petek bo skušal še drugič v tej sezoni spraviti v slabo voljo nekdanjega sodelavca pri Radomljah Oskarja Drobneta. Foto: Grega Valančič/Sportida

''Leto in pol sta bila skupaj, nato pa je odšel. Letos smo ga že premagali v Kidričevem. Zdaj je čas, da ga presenetimo še enkrat doma. Z Mlinarji. Glede na to, kako se je končala tekma z Olimpijo, nam je malce zrasla samozavest. Vseeno pa moramo iti v tekmo ponižno, preudarno. Nič še nismo naredili. Ena zmaga proti Olimpiji te ne sme ponesti. Liga je dolga, to je maraton. Moramo biti zbrani in ponižni, hkrati pa na vsaki tekmi dati maksimum,'' opozarja, da bi lahko le tako uresničili cilj, ki bi predstavljal nov mejnik v zgodovini kluba.

Radomljani namreč niso še nikoli obstali v prvi ligi. Še vselej, ko so se prebili med elito, so se najhitreje, kar je možno, vrnili med drugoligaše. Tokrat želijo temu narediti konec. Naredili bodo vse, kar je v njihovi moči, da bi se uresničilo pravilo ''V tretje gre rado.'' V petek jih čaka velik izziv, saj bi z domačo zmago zadnje mesto na lestvici prepustili Kidričanom ...