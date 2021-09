"Zagotovo nam ni pomagalo, da smo zadnjih deset minut igrali z igralcem manj, a to ni bilo odločilno. Individualne napake, pomanjkanja fokusa, zbranosti, oni so to znali izkoristiti in zmagali," je po presenetljivem sobotnem porazu Olimpije proti Radomljam (2:3) dejal kapetan zmajev Timi Max Elšnik. Zeleno-beli niso ostali samo brez točk, pač pa pred derbijem tudi brez dveh najbolj vročih igralcev Mustafe Nukića in Almedina Ziljkića.

Sobotni večer v Stožicah se je končal z nasmehi na obrazu tabora zadnjeuvrščene ekipe domačega nogometnega prvenstva Radomelj, ki je v zaključku tekme izkoristila napake in kartone Olimpije ter z dvema zadetkoma v zadnjih desetih minutah priredila preobrat za šele drugo zmago sezone (3:2). Zmaji so z dvema zadetkoma Mustafe Nukića v 82. minuti vodili z 2:1, a po drugem rumenem kartonu in predčasnem odhodu z igrišča najboljšega strelca prvenstva se je zgodba obrnila. Gostje so v naslednjih petih minutah dvakrat premagali Nejca Vidmarja in se razveselili treh točk.

"Zagotovo nam ni pomagalo, da smo zadnjih deset minut igrali z igralcem manj, a to ni bilo odločilno. Že prej bi morali doseči kakšen zadetek več. Že v prvem polčasu smo imeli precej 'zicerjev', pa se nismo odlepili od njih, nekako smo jih držali v igri do konca. Individualne napake, pomanjkanje fokusa, nismo bili dovolj zbrani. Oni so to znali kaznovati in zmagali. A zdaj moramo iti naprej. Pred nami je velika tekma, moramo iti v Ljudski vrt in tam osvojiti tri točke," je o razlogih za poraz v pogovoru za Šport TV razmišljal kapetan razočarane zeleno-bele čete Timi Max Elšnik in pogled usmeril proti prihodnji soboti, ko bo v Ljudskem vrtu derbi.

"Individualne napake, pomanjkanje fokusa, nismo bili dovolj zbrani. Oni so to znali kaznovati in zmagali. A zdaj moramo iti naprej. Pred nami je velika tekma, moramo iti v Ljudski vrt in tam osvojiti tri točke," pravi Timi Max Elšnik. Foto: Grega Valančič/Sportida

V Ljudski vrt brez Nukića in Ziljkića

Olimpija bo na Štajerskem gostovala oslabljena, saj sta zaradi sobotnih kartonov brez pravice nastopa na derbiju ostali njeni najbolj vroči orožji – Nukić in z zadetkom manj drugi strelec tekmovanja Almedin Ziljkić.

"Zagotovo sta v zadnjem času nepogrešjiva člena naše ekipe, zagotovo ju bomo zelo pogrešali. Ne vem, prejela sta nepotrebne kartone ... Ostali, ki smo v kadru, bomo šli na vse, po zmago," je še dodal Elšnik.

Radomljani so zmagali drugič v tej sezoni. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Olimpije ne premagaš vsak dan"

Za zadnje Radomlje je bila to šele druga zmaga na 11 tekmah, na katerih so zbrali osem točk. "Olimpije ne premagaš ravno vsak dan, super zmaga po osmih porazih. Že pred tekmo smo čutili, da lahko, da nimamo česa izgubiti. Čez slab teden igramo z Aluminijem, tako da se bo treba hitro osredotoči na naslednjo tekmo, jo dobiti, sicer ta zmaga ne bo pomenila nič," pa je po slavju v Stožicah dejal Mark Zabukovnik.

Radomlje so z 11 tekmami in osmimi točkami zadnje, Olimpija ima 19 točk, enako tudi Koper in Bravo, a imata na računu tekmo oziroma dve manj.