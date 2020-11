Skender ve, kaj še manjka Olimpiji #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Olimpije bodo v soboto v derbiju 12. kroga Prve lige Telekom Slovenije gostovali pri Muri, za katero na lestvici zaostajajo le točko. Trener Dino Skender poudarja, da so zmaji po reprezentančnem premoru v boljšem položaju kot pred dvema tednoma, ko so navijače razočarali z domačim porazom proti Kopru (1:2).

Ko sta se z reprezentančnih akcij vrnila še Timi Max Elšnik, ki je pod vodstvom novega selektorja Milenka Ačimovića v mladi izbrani vrsti nosil kapetanski trak, ter članski reprezentant Moldavije Mihail Caimacov, je lahko trener Dino Skender končno nadaljeval priprave na gostovanje v Murski Soboti v polni postavi. V pogovoru za Planet TV je priznal, da lahko zdaj računa na večji izbor.

Težave v organizaciji igre

Dino Skender verjame, da bo Olimpija v polni postavi pokazala boljši nogomet, kot ga je na zadnji tekmi proti Kopru. Foto: Grega Valančič/Sportida K temu je pripomogel tudi prihod dveh hrvaških legionarjev, Maria Kvesića in Gorana Milovića, s katerima želi okrepiti zvezno in obrambno vrsto. Če je lahko z zadnjo v tej sezoni že zadovoljen, saj prejema majhno število zadetkov (9) – v prvi ligi ima bolj jekleno obrambo le še sobotni tekmec Mura (6) –, pa ne more biti preveč zadovoljen z učinkovitostjo v napadu.

''Imamo tudi težave v organizaciji igre,'' opozarja na pomanjkanje še večjega števila zrelih priložnosti in uporabnih žog za napadalce, med katerimi bosta v soboto lačna zadetkov zlasti današnja slavljenca Andres Vombergar in Đorđe Ivanović. Prvi praznuje 26, drugi pa 25 let.

Ljubljančani se bodo po vročem gostovanju v Prekmurju v četrtek v Stožicah pomerili z Aluminijem. Foto: Grega Valančič/Sportida

''Podobno kot Mura tudi mi temeljimo na dobri obrambi,'' je izpostavil Uroš Korun, zelo izkušen branilec in tudi občasni reprezentant. Pred derbijem z Muro, s katero se je Olimpija v tej sezoni že pomerila v Stožicah, dvoboj pa se je končal brez zmagovalca, poudarja, kako bodo o zmagovalcu derbija 12. kroga Prve lige Telekom Slovenije odločale malenkosti.

