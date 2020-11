Hrvaški okrepitvi za Olimpijo

Hrvata Goran Milović in Mario Kvesić sta novi okrepitvi ljubljanske Olimpije, so zapisali na spletni strani ljubljanske ekipe. Oba sta se z zmaji za sodelovanje dogovorila do konca te sezone.

Izkušeni 31-letni Milović, ki igra na položaju centralnega branilca, je svojo nogometno kariero začel v Splitu. Najprej je igral za tamkajšnji RNK Split, potem pa še za Hajduk Split. Iz zadnjega je leta 2016 odšel na Kitajsko, in sicer k prvoligašu Chongqing Dangdai Lifan. Leta 2018 so ga za pol sezone posodili v Osijek, nato pa je odšel v belgijsko prvo ligo h KV Oostende.

"Počutim se zelo dobro. Ljubljana je lepo mesto in Olimpija je zelo dobro organiziran klub. Pogoji za treniranje so odlični. Ekipa me je toplo sprejela, zato sem se na treninge dobro privadil. Zelo sem zadovoljen, da sem prišel k Olimpiji," je ob prihodu v Ljubljano dejal hrvaški branilec, ki je v hrvaški ligi odigral več kot 150 tekem.

Tudi Kvesić je igral za Split

Druga okrepitev prav tako prihaja iz Hrvaške. Kvesić je svojo kariero začel pri Širokem Brijegu, iz katerega je prestopil k RNK Split. Leta 2015 se je preselil v drugo nemško ligo k FC Erzgebirge Aue, v lanskem letu pa je postal član nemškega tretjeligaša FC Magdeburg. "Prvi občutki so odlični. Moštvo me je lepo sprejelo in na prvih treningih, ki sem jih opravil z ekipo, je bilo vse pozitivno. Upam, da bom klubu pomagal pri doseganju zastavljenih ciljev in da bomo imeli čim boljše rezultate," pa je pripomnil 28-letni napadalni vezist.

