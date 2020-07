Andraž Šporar jo je skupil na Portugalskem

Jon Gorenc-Stanković (Huddersfield Town) Anglija, 2. liga Huddersfield : West Bromwich Albion 2:1 (petek) Ni igral, ostal je na klopi. Njegovi soigralci so drugouvrščenemu WBA, ki ga vodi Hrvat Slaven Bilić, zadali boleč poraz. Po koncu sezone se bo slovenski branilec preselil v Gradec, kjer bo nosil dres Sturma.

Jan Mlakar (Wigan) Anglija, 2. liga Charlton Athletic : Wigan 2:2 (sobota) Ni igral, ostal je na klopi.

Patrik Eler (Austria Lustenau) Avstrija, 2. liga Kapfenberger SV : Austria Lustenau 0:6 (petek) Ni kandidiral za nastop.

Alem Pašić (Vorwärts Steyr) Avstrija, 2. liga Vorwärts Steyr : Lafnitz 1:2 (petek) V igro je vstopil v 84. minuti.

Žan Pelko (Austria Celovec) Avstrija, 2. liga Austria Celovec : Floridsdorfer AC 2:0 (sobota) Branil je vso tekmo. Austria ostaja na vodilnem položaju, dva kroga pred koncem ima pred najbližjim zasledovalcem Riedom tri točke prednosti, tako da se ji nasmiha napredovanje v prvo ligo.

Benjamin Šeško (Liefering) Avstrija, 2. liga Liefering : GAK Gradec 5:2 (nedelja) Ni igral, ostal je na klopi.

Miha Goropevšek (Dinamo Minsk) Belorusija, 1. liga Torpedo Žodino : Dinamo Minsk 0:0 (nedelja) Odigral je vso tekmo.

Žiga Laci (AEK Atene) Grčija, 1. liga, liga za prvaka Olympiakos Pirej : AEK Atene 3:0 (nedelja) Ni igral, ostal je na klopi. AEK je v prvenstvu osvojil tretje mesto.

Matic Kotnik (Panionios) Grčija, 1. liga, liga za obstanek Atromitos : Panionios 0:0 (sobota) Branil je vso tekmo. Panionios se poslavlja od prvoligaške družbe.

Marko Nunić (AE Larissa) Grčija, 1. liga, liga za obstanek AE Larissa : Xanthi 0:0 (sobota) Ni kandidiral za tekmo.

Žiga Frelih (Inter Zaprešić) Hrvaška, 1. liga Slaven Belupo : Inter 3:1 (petek) Ni kandidiral za nastop.

Matija Rom (Inter Zaprešić) Hrvaška, 1. liga Slaven Belupo : Inter 3:1 (petek) Odigral je vso tekmo in si v 53. minuti prislužil rumeni karton. Inter zapušča prvoligaško tekmovanje.

Petar Stojanović (Dinamo Zagreb) Hrvaška, 1 liga Istra 1961 : Dinamo Zagreb 0:0 (sobota) Odigral je vso tekmo in bil lahko na koncu srečen, da Zagrebčani niso doživeli poraza, saj so gostitelji zatresli okvir vrat Dinama kar trikrat! Po poročanju hrvaških medijev je Dinamo pokazal eno najslabših predstav v tej sezoni. Pod vodstvom športnega direktorja Zorana Mamića, ki bo kot začasni trener vodil modre do konca sezone, sploh še ni zmagal. Podobno velja tudi za Ljubljančana, ki v "pokoronskem" obdobju še ni vpisal zmage. Prejšnji konec tedna je izgubil proti Hajduku (2:3), zdaj pa remiziral še v Pulju (0:0). Najboljši hrvaški klub, ki je brez večjih težav ubranil državni naslov, si je za novega trenerja močno želel Matjaža Keka, a se je Mariborčan zahvalil mikavni in bogati zagrebški ponudbi. Dinamo, ki je padel v rezultatsko krizo, tako išče novega kandidata za glavnega trenerja.

Simon Rožman (Rijeka - trener) Hrvaška, 1. liga Hajduk : Rijeka 2:3 (nedelja) Rijeko je popeljal do tretje zaporedne zmage, s katero so Rečani ohranili celo možnosti za skok na drugo mesto, ki v tej sezoni zagotavlja nastop v kvalifikacijah za ligo prvakov. Če bi Rijeka zmagala v zadnjem krogu, največja tekmeca za drugo mesto - Osijek in Lokomotiva - pa bi v Slavoniji remizirala, bi Rožmanova četa poskočila na drugo mesto in si zagotovila pestro evropsko sezono. Jadranski derbi pred praznim Poljudom je ponudil kar pet zadetkov. Rečani so trikrat vodili, Splitčani dvakrat izenačili, po zmagovitem zadetku, ki ga je dosegel Nino Galović (branilec Rijeke, sicer rojen v Splitu) v drugi minuti sodnikovega podaljška, pa se gostiteljem ni več uspelo vrniti. Zmaga je odšla na Reko, Rožman je po sladki zmagi izpostavil: "Igralci so se veselili kot otroci. Zelo sem srečen. Škoda, da ni bilo gledalcev," je dejal nekdanji trener Celja in Domžal. Rijeka ostaja v igri tudi za pokalno lovoriko, 1. avgusta se bo v finalu hrvaškega pokala pomerila z Lokomotivo. Mladi strateg iz Štor ostaja strup za Hajduk na gostovanjih v Splitu. Dobil je že tretje zapored, dalmatinski velikan, ki je v tej sezoni izkazal velika nihanja, pa bo končal sezono šele na petem mestu.

Sandro Bloudek (Slaven Belupo - pomočnik trenerja) Hrvaška, 1. liga Slaven Belupo : Inter 3:1 (petek) Slaven se je z zmago na zadnji domači tekmi v Koprivnici v tej sezoni utrdil na sedmem mestu.

Valter Birsa (Cagliari) Italija, 1. liga Cagliari : Sassuolo 1:1 (sobota) Odigral je prvi polčas.

Samir Handanović (Inter) Italija, 1. liga Roma : Inter 2:2 (nedelja) Branil je vso tekmo in zbral eno obrambo. Roma in Inter sta se že petič zapored v serie A razšla brez zmagovalca, Milančani pa so se po remiju v večnem mestu povzpeli na drugo mesto. Za Juventusom, ki ga danes čaka veliki derbi proti Laziu, s tekmo več zaostaja pet točk.

Josip Iličić (Atalanta) Italija, 1. liga Verona : Atalanta 1:1 (sobota) Ni kandidiral za dvoboj. Slovenski velemojster, ki je v sezoni 2019/20 navduševal v italijanskem prvenstvu in ligi prvakov, tako da je bil v začetku leta med najbolj vročimi nogometaši na svetu, v pokoronskem obdobju nima sreče z zdravjem. Najprej ga je od igrišč oddaljila poškodba gležnja, zdaj pa je zaradi poškodbe mišice preskočil tudi sobotni dvoboj v Veroni. Trener Gian Piero Gasperini je napovedal, da se bo Kranjčan morda vrnil na zelenico čez nekaj dni. Do takrat bo stiskal pesti za svoje razigrane soigralce, ki zabijajo zadetke kot za stavo in so pred velikim uspehom – ponovnim nastopom v ligi prvakov. Prihodnji mesec jih čaka četrtfinalni spopad v ligi prvakov proti PSG v Lizboni. Iličić je prede kratkim osrečil kranjsko občino, saj je finančno podprl obnovo igrišča na Planini. Z občino je sklenil 30 tisoč evrov vredno donatorsko pogodbo za ureditev enega od javnih športnih igrišč za otroke na Planini 2, kjer je tudi sam živel in se igral kot otrok. Dela v parku Jojo so se že začela in predvidoma v dobrem mesecu bo zdaj dotrajano igrišče dobilo svežo podobo in novo opremo, so še sporočili z občine. Igrišče je na zelenici med večstanovanjskimi stavbami na območju KS Bratov Smuk na Planini. Mestna občina Kranj, ki je lastnica omenjenih površin, bo skrbela za upravljanje in vzdrževanje parka Jojo, tega so poimenovali po nogometaševem vzdevku.

Jasmin Kurtić (Parma) Italija, 1. liga Parma : Sampdoria 2:3 (nedelja) Odigral je 79 minut. Ko je zapustil igro, je bil že dosežen končni rezultat.

Žan Majer (Lecce) Italija, 1. liga Genoa : Lecce 2:1 (nedelja) Ni igral, ostal je na klopi.

Rok Vodišek (Genoa) Italija, 1. liga Genoa : Lecce 2:1 (nedelja) Ni kandidiral za srečanje,

Jure Balkovec (Empoli) Italija, 2. liga Empoli : Virtus Entella 2:4 (petek) Odigral je vso tekmo.

Matija Boben (Livorno) Italija, 2. liga Benevento : Livorno 3:1 (petek) Odigral je vso tekmo.

Žan Celar (Cremonese) Italija, 2. liga Perugia : Cremonese 0:0 (petek) Ni igral, ostal je na klopi.

Luka Krajnc (Frosinone) Italija, 2. liga Pescara : Frosinone 1:1 (petek) Odigral je vso tekmo.

Daniel Pavlev (Chievo) Italija, 2. liga Juve Stabia : Chievo 3:2 (petek) Ni igral, ostal je na klopi.

Leo Štulac (Empoli) Italija, 2. liga Empoli : Virtus Entella 2:4 (petek) V igro je vstopil v 64. minuti.

Dejan Vokić (Benevento) Italija, 2. liga Benevento : Livorno 3:1 (petek) Ni kandidiral za tekmo, Benevento bo kot drugoligaški prvak napredoval v prvo ligo.

Žiga Lipušček (RFS Rigas) Latvija, 1. liga RFS : Riga 1:2 (petek) Ni kandidiral za dvoboj. RFS je prekinil stoodstotni niz v sezoni, po sedmih zaporednih zmagah je v mestnem derbiju izgubil z Rigo, ki je tako po točkah ujela RFS.

Klemen Bolha (Žalgiris Vilna) Litva, 1. liga Panevezys : Žalgiris Vilna 1:2 (nedelja) Ni igral, ostal je na klopi.

Filip Valenčič (Stabaek) Norveška, 1. liga Aalesund : Stabaek 1:3 (nedelja) Ni igral, ostal je na klopi.

Damjan Bohar (Zaglebie Lubin) Poljska, 1. liga, liga za prvaka Gornik Zabrze : Zaglebie Lubin 0:2 (sobota) Ni kandidiral za srečanje. V tej sezoni je prispeval 15 zadetkov in pet asistenc.

Erik Janža (Gornik Zabrze) Poljska, 1. liga, liga za obstanek. Gornik Zabrze : Zaglebie Lubin 0:2 (sobota) Odigral je 54 minut.

Uroš Korun (Piast Gliwice) Poljska, 1. liga, liga za prvaka Piast Gliwice : Cracovia Krakov 1:1 (nedelja) Odigral je vso tekmo.

Egzon Kryeziu (Lechia Gdansk) Poljska, 1. liga, liga za prvaka Slask Vroclav : Lechia Gdansk 1:2 (nedelja) Odigral je vso tekmo.

Matej Pučko (Korona Kielce) Poljska, 1. liga, liga za obstanek Korona Kielce : LKS Lodz 2:0 (sobota) Ni kandidiral za srečanje.

Rok Sirk (Zaglebie Lubin) Poljska, 1. liga, liga za obstanek Gornik Zabrze : Zaglebie Lubin 0:2 (sobota) Ni kandidiral za srečanje.

David Tijanić (Rakow Czestochowa) Poljska, 1. liga, liga za obstanek Rakow Czestochowa : Wisla Plock 2:1 (sobota) Odigral je vso tekmo in v 84. minuti prispeval podajo za izenačujoči zadetek Rakowa, ki je nato v zadnji minuti dosegel popoln preobrat.

Tadej Vidmajer (LKS Lodz) Poljska, 1. liga, liga za obstanek Korona Kielce : LKS Lodz 2:0 (sobota) Ni igral, ostal je na klopi.

Saša Aleksander Živec (Zaglebie Lubin) Poljska, 1. liga, liga za obstanek Gornik Zabrze : Zaglebie Lubin 0:2 (sobota) Odigral je vso tekmo.

Matic Žitko (Chojniczanka Chojnice) Poljska, 2. liga Chojniczanka : Warta Poznan 1:2 (sobota) Ni kandidiral za tekmo.

Andraž Šporar (Sporting Lizbona) Portugalska, 1. liga Sporting Lizbona : Vitoria Setubal 0:0 (torek) Ni kandidiral za tekmo. Zaradi poškodbe, ki jo je staknil na ponedeljkovem treningu, je izpustil domače srečanje z Vitorio, ki se bori za obstanek. Dvoboj je minil brez zadetkov, Sporting pa ostaja na tretjem mestu, ki prinaša neposredno uvrstitev v skupinski del evropske lige. Pred četrtouvrščeno Brago ima pred zadnjim krogom tri točke prednosti. Sporting bo v zadnjem krogu 25. julija gostoval v mestnem derbiju pri Benfici, podobno zahtevno delo pa čaka Brago, saj bo gostila prvaka Porto.

Andraž Struna (Voluntari) Romunija, 1. liga, liga za obstanek Academica Clinceni : Voluntari 2:1 (petek) Ni igral, ostal je na klopi.

Milan Kocić (Voluntari) Romunija, 1. liga, liga za obstanek Academica Clinceni : Voluntari 2:1 (petek) Ni kandidiral za tekmo.

Jaka Bijol (CSKA Moskva) Rusija, 1. liga Ta konec tedna nima tekme.

Lovro Bizjak (Ufa) Rusija, 1. liga Ta konec tedna nima tekme.

Bojan Jokić (Ufa) Rusija, 1. liga Ta konec tedna nima tekme.

Miha Mevlja (Soči) Rusija, 1. liga Ta konec tedna nima tekme.

Denis Popović (Krila Sovjetov Samara) Rusija, 1. liga Ta konec tedna nima tekme.

Žiga Škoflek (Orenburg) Rusija, 1. liga Ta konec tedna nima tekme.

Andres Vombergar (Ufa) Rusija, 1. liga Ta konec tedna nima tekme.

Jan Oblak (Atletico Madrid) Španija, 1. liga Atletico Madrid : Real Sociedad 1:1 (nedelja) Branil je vso tekmo in zbral tri obrambe. Na začetku drugega polčasa se je izkazal ob nevarnem strelu Norvežana Martina Odegaarda, nekdanjega čudežnega dečka evropskega nogometa, in atraktivno s skrajnimi močmi in iztegnjeno roko preprečil namero Skandinavcu. To je bila obramba, ki je hitro našla svoje mesto tudi na svetovnem spletu. Ogledate si jo lahko na tej povezavi. Oblakova mreža vendarle ni ostala nedotaknjena do konca srečanja. Zatresla se je v 87. minuti, ko ga je s prostega strela zvito premagal nekdanji veliki up Manchester Uniteda Adnan Januzaj. Atletico je končal sezono na tretjem mestu, za prvakom Realom je zaostal 17 točk. Škofjeločan je prejel 27 zadetkov in ostal brez petega zaporednega priznanja zamora, ki bo romalo v roke čuvaja mreže madridskega Reala Thibauta Courtoisa. Slovenec je tako prvič po dolgem času ostal brez prestižne lovorike, ki jo prejme vratar španskega prvoligaškega kluba, ki v sezoni (če brani vsaj na 28 tekmah) prejme najmanjše število zadetkov, Belgijec pa je postal prvi vratar v zgodovini la lige, ki je osvojil zamoro kot član Reala in kot član Atletica. Rdeče-beli še zdaleč niso končali sezone. Zdaj se bodo pripravljali na četrtfinale lige prvakov, v katerem jih 13. avgusta v Lizboni čaka obračun s Kamplovimi rdečimi biki iz Leipziga.

Domen Črnigoj (Lugano) Švica, 1. liga Sion : Lugano 1:1 (nedelja) Ni kandidiral za tekmo, Primorec išče novega delodajalca.

Kenan Fatkić (Thun) Švica, 1. liga Thun : St. Gallen 2:1 (nedelja) Odigral je vso tekmo.

Blaž Kramer (Zürich) Švica, 1. liga Zürich : Young Boys 0:5 (sobota) V igro je vstopil v 18. minuti. Nogometaši Züricha v zadnjem tednu niso trenirali, ampak bili zaradi nekaterih pozitivnih primerov koronavirusa v klubu v izolaciji.

Nejc Skubic (Konyaspor) Turčija, 1. liga Trabzonspor : Konyaspor 3:4 (nedelja) Odigral je vso tekmo in se v 88. minuti vpisal med strelce. Takrat je prevzel odgovornost, izvedel kazenski udarec in izenačil rezultat na 3:3. Ogled zadetka na tej povezavi (pri 2:07). Gostje, ki so do 80. minute zaostajali z 1:3, so nato poskrbeli za izjemen preobrat ter z zadetkom Thurama v zadnji minuti sredi Trabzona premagali velikega favorita. Drugouvrščeni Trabzonspor je ostal brez vseh možnosti za naslov, pred zadnjim krogom za novim prvakom Istanbulom Basaksehirjem zaostaja sedem točk. Skubic je dosegel tretji zadetek v tej sezoni, v polno je zadel na obeh zadnjih tekmah, Konyaspor pa si je po veliki zmagi že zagotovil obstanek.

Amedej Vetrih (Rizespor) Turčija, 1. liga Rizespor : Yeni Malatyaspor 3:0 (nedelja) Odigral je vso tekmo in v 20. minuti prejel rumeni karton.

Miha Zajc (Fenerbahče Istanbul) Turčija, 1. liga Bešiktaš : Fenerbahče 2:0 (nedelja) Ni igral, ostal je na klopi.

Gaber Dobrovoljc (Fatih Karagümrük) Turčija, 2. liga Fatih Karagümrük : Adanaspor 3:0 (sobota) Ni kandidiral za tekmo.

Rok Kidrič (Boluspor) Turčija, 2. liga Eskisehirspor : Boluspor 0:3 (nedelja) V igro je vstopil v 90. minuti.

Rajko Rotman (Akhisar Belediyespor) Turčija, 2. liga Akhisar Belediyespor : Keciorengucu 3:4 (sobota) Odigral je 63 minut.

Benjamin Verbič (Dinamo Kijev) Ukrajina, 1. liga, liga za prvaka Kolos Kovalivka : Dinamo Kijev 2:0 (nedelja) Zaradi zdravstvenih težav je izpustil dvoboj zadnjega kroga, v katerem je Dinamo presenetljivo ostal praznih rok (0:2), a je na njegovo srečo Zorja doma le remizirala z Desno, tako da je kijevski velikan na lestvici obdržal drugo mesto in si zagotovil nastop v kvalifikacijah za ligo prvakov. Pred Zorjo je imel točko prednosti. Vojničan je v tej sezoni v prvenstvu dosegel 11 zadetkov.

Robert Berić (Chicago) Liga MLS, ZDA in Kanada, turnir v Orlandu, skupina B Chicago Fire : San Jose Earthquakes 0:2 (ponedeljek) Odigral je vso tekmo.

Antonio Delamea Mlinar (New England Revolution) Liga MLS, ZDA in Kanada, turnir v Orlandu, skupina C DC United : New England Revolution 1:1 (sobota) Odigral je vso tekmo.

Aljaž Ivačič (Portland) Liga MLS, ZDA in Kanada, turnir v Orlandu, skupina F Portland Timbers : Houston Dynamo 2:1 (nedelja) Ni kandidiral za tekmo.