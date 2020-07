Jan Oblak kar ne more prekiniti fantastičnega niza

Jon Gorenc-Stanković (Huddersfield Town) Anglija, 2. liga Sheffield Wednesday : Huddersfield 0:0 (torek) Ni igral, ostal je na klopi. Po koncu sezone se bo preselil v Gradec, kjer bo nosil dres Sturma.

Jan Mlakar (Wigan) Anglija, 2. liga Wigan : Hull City 8:0 (torek) Ni igral, ostal je na klopi. Wigan je že v prvem polčasu zabil kar sedem zadetkov.

Rajko Rep (Hartberg) Avstrija, play-off za ligo Europa. 2. tekma Hartberg : Austria Dunaj 0:0 (sreda) Odigral je 86 minut in v 39. minuti prejel rumeni karton. Ker je Hartberg na prvi tekmi v gosteh zmagal s 3:2, se je kot skupni zmagovalec uvrstil v kvalifikacije za ligo Europa.

Žan Pelko (Austria Celovec) Avstrija, 2. liga Horn : Austria Celovec 1:3 (torek) Branil je vso tekmo.

Žiga Laci (AEK Atene) Grčija, 1. liga, liga za prvaka AEK Atene : PAOK Solun 0:0 (sreda) Ni igral, ostal je na klopi.

Valter Birsa (Cagliari) Italija, 1. liga Sampdoria : Cagliari 3:0 (sreda) Odigral je 78 minut.

Samir Handanović (Inter) Italija, 1. liga SPAL : Inter 0:4 (četrtek) Branil je vso tekmo, tekmec pa v okvir njegovih vrat ni streljal niti enkrat, tako da je dočakal konec dvoboja brez obrambe. Inter se je povzpel na drugo mesto, za vodilnim Juventusom zaostaja šest točk.

Josip Iličić (Atalanta) Italija, 1. liga Atalanta : Brescia 6:2 (torek) Zaradi zdravstvenih težav ni kandidiral za srečanje. Pri gostiteljih sta manjkala tudi Luis Muriel in Papu Gomez, a se to na igrišču proti Brescii ni kaj prida občutilo, saj je Atalanta odpravila goste s teniškim rezultatom 6:2, s hat-trickom pa je izstopal Hrvat Mario Pašalić. Atalanta, ki je na zadnjih 11 tekmah v serie A osvojila kar 31 točk, je na tretjem mestu. Za vodilnim Juventusom zaostaja sedem točk. V tej sezoni je na 33 tekmah dosegla kar 93 zadetkov, z naskokom največ v Italiji.

Jasmin Kurtić (Parma) Italija, 1. liga Milan : Parma 3:1 (sreda) Odigral je vso tekmo in se v 44. minuti z zelo natančnim strelom v desni spodnji kot vrat Gianluigija Donnarumme vpisal med strelce. Ogled zadetka na tej povezavi (pri 1:04). Zadetek je dosegel še na drugi tekmi zapored, a znova s Parmo ostal brez zmago. V prejšnjem krogu je remiziral proti Bologni, tokrat pa povedel na praznem San Siru, a je nato AC Milan v drugem polčasu poskrbel za preobrat in zmagal s 3:1.

Žan Majer (Lecce) Italija, 1. liga Lecce : Fiorentina 1:3 (sreda) Odigral je 72 minut in zapustil igro pri rezultatu 0:3.

Rok Vodišek (Genoa) Italija, 1. liga Torino : Genoa 3:0 (četrtek) Ni kandidiral za srečanje.

Filip Valenčič (Stabaek) Norveška, 1. liga Stabaek : Sarpsborg 1:1 (četrtek) V igro je vstopil v 69. minuti.

Damjan Bohar (Zaglebie Lubin) Poljska, 1. liga, liga za prvaka Zaglebie Lubin : Wisla Krakov 3:1 (torek) Odigral je vso tekmo.

Erik Janža (Gornik Zabrze) Poljska, 1. liga, liga za obstanek. Arka Gdynia : Gornik Zabrze 1:2 (torek) V igro je vstopil v 79. minuti, ko je bil rezultat še 1:1.

Uroš Korun (Piast Gliwice) Poljska, 1. liga, liga za prvaka Pogon Szczecin : Piast Gliwice 1:0 (sreda) Odigral je vso tekmo.

Egzon Kryeziu (Lechia Gdansk) Poljska, 1. liga, liga za prvaka Lechia Gdansk : Legia Varšava 0:0 (sreda) Odigral je vso tekmo. To je bil njegov krstni nastop v poljskem prvenstvu.

Matej Pučko (Korona Kielce) Poljska, 1. liga, liga za obstanek Wisla Plock : Korona Kielce 3:1 (torek) Ni kandidiral za tekmo.

Rok Sirk (Zaglebie Lubin) Poljska, 1. liga, liga za obstanek Zaglebie Lubin : Wisla Krakov 3:1 (torek) Ni igral, ostal je na klopi.

David Tijanić (Rakow Czestochowa) Poljska, 1. liga, liga za obstanek LKS Lodz : Rakow Czestochowa 3:2 (torek) Odigral je vso tekmo in v 90. minuti prejel rumeni karton.

Tadej Vidmajer (LKS Lodz) Poljska, 1. liga, liga za obstanek LKS Lodz : Rakow Czestochowa 3:2 (torek) Ni kandidiral za tekmo.

Saša Aleksander Živec (Zaglebie Lubin) Poljska, 1. liga, liga za obstanek Zaglebie Lubin : Wisla Krakov 3:1 (torek) Odigral je 82 minut in zapustil igrišče, ko je bil že dosežen končni rezultat. V 33. minuti je prejel rumeni karton, pet minut pozneje pa zadel v polno in povišal prednost domačih na 2:0. Prejel je odlično asistenco, se znašel neoviran okrog deset metrov od vrat gostov in premagal vratarja Wisle. Ogled zadetka na tej povezavi (pri 0:55). To je že njegov deveti zadetek v tej sezoni. Toliko jih, odkar se dokazuje v članski konkurenci, ni dosegel še nikoli.

Matic Žitko (Chojniczanka Chojnice) Poljska, 2. liga Chojniczanka : Zaglebie Sosnowiec 1:3 (torek) Ni kandidiral za tekmo.

Andraž Šporar (Sporting Lizbona) Portugalska, 1. liga Porto : Sporting Lizbona 2:0 (sreda) Odigral je vso tekmo in na koncu dvoboja čestital Portu za naslov portugalskega prvaka, saj ima dva kroga pred koncem +8 pred drugouvrščeno Benfico. Sporting zaseda tretje mesto. Ljubljančan je še peto tekmo ostal brez zadetka, tako da se njegov strelski post podaljšuje. Na derbiju na stadionu Dragao je resda zadel v polno že v prvi minuti, a je bil njegov zadetek upravičeno razveljavljen zaradi nedovoljenega položaja. Ogled razveljavljenega gola na tej povezavi (pri 0:12).

Jaka Bijol (CSKA Moskva) Rusija, 1. liga Lokomotiv Moskva : CSKA Moskva 2:1 (četrtek) V igro je vstopil v 90. minuti.

Lovro Bizjak (Ufa) Rusija, 1. liga Ufa : Dinamo Moskva 0:1 (četrtek) Odigral je vso tekmo.

Bojan Jokić (Ufa) Rusija, 1. liga Ufa : Dinamo Moskva 0:1 (četrtek) Zaradi zdravstvenih razlogov ni kandidiral za tekmo. Izpustil je že drug dvoboj zapored.

Miha Mevlja (Soči) Rusija, 1. liga Tambov - Soči (četrtek) Vodstvo tekmovanja je odpovedalo dvoboj, saj je kar devet članov gostujoče ekipe okuženih z novim koronavirusom. Za zdaj se še ne ve, ali je med njimi tudi slovenski branilec. Tambov pričakuje, da se jim bo štela zmaga za zeleno mizo.

Denis Popović (Krila Sovjetov Samara) Rusija, 1. liga Krila Sovjetov : Krasnodar 0:0 (sreda) V igro je vstopil v 57. minuti.

Žiga Škoflek (Orenburg) Rusija, 1. liga Zenit St. Peterburg : Orenburg 4:1 (sreda) V igro je vstopil v 74. minuti in v zadnji minuti prejel rumeni karton.

Andres Vombergar (Ufa) Rusija, 1. liga Ufa : Dinamo Moskva 0:1 (četrtek) V igro je vstopil v 76. minuti in vknjižil drugi "pokoronski" nastop v ruskem prvenstvu.

Jan Oblak (Atletico Madrid) Španija, 1. liga Getafe : Atletico Madrid 0:2 (četrtek) Branil je vso tekmo in pomagal Atleticu, da je nadaljeval izjemen niz na gostovanjih pri Getafeju. To je bila že šesta zaporedna zmaga na stadionu Coliseum Alfonzo Perez in šesta zaporedna tekma, na kateri se ni zatresla mreža rdeče-belih. Oblak je zbral pet obramb in ostal že 17. v tej sezoni nepremagan. Vseeno bo boj za priznanje zamora, tega prejme vratar španskega prvoligaša z najmanjših številom prejetih zadetkov (mora braniti vsaj na 28 tekmah), bo izgubil. Prestižno priznanje bo romalo v roke stanovskemu kolegu Thibautu Courtoisu, katerega je leta 2014 nasledil med vratnicama Atletica. Belgijec je z Realom osvojil špansko prvenstvo, zamoro pa osvojil tretjič v karieri. Škofjeločan jo je že štirikrat, v tej sezoni pa je moral skupaj z branilci priznati premoč belim baletnikom, saj je bil Courtois v vsej sezoni premagal le 20-krat, medtem ko je moral slovenski as po žogo v svojo mrežo 26-krat. Španski prvoligaški klubi bodo dvoboje zadnjega kroga odigrali v nedeljo.

Domen Črnigoj (Lugano) Švica, 1. liga Lugano : Thun 1:1 (sreda) Ni kandidiral za tekmo. Primorec išče novega delodajalca.

Kenan Fatkić (Thun) Švica, 1. liga Lugano : Thun 1:1 (sreda) Odigral je vso tekmo.

Blaž Kramer (Zürich) Švica, 1. liga Basel : Zürich 4:0 (torek) Ni kandidiral za tekmo, saj je celotna članska ekipa zaradi pozitivnih primerov po testiranju na novi koronavirus v izolaciji. Zürich je dvoboj v Baslu odigral s klubskim podmladkom.

Nejc Mevlja (Schaffhausen) Švica, 2. liga Winterthur : Schaffhausen 1:0 (torek) Ni kandidiral za tekmo.

Benjamin Verbič (Dinamo Kijev) Ukrajina, 1. liga, liga za prvaka Dinamo Kijev : Zorja Lugansk 3:1 (četrtek) Odigral je deset minut, nato pa moral zaradi zdravstvenih težav zapustiti igrišče. Vojničan, ki ga je trener na zadnjih srečanjih postavil v konico napada, je v tej sezoni dosegel 11 zadetkov. Če se bo izkazalo, da je poškodba težje narave, bo Verbič končal sezono, saj čaka Dinamo le še ena tekma. Kijevčani so odločilen spopad v Ukrajini za drugo mesto, ki prinaša nastop v kvalifikacijah za ligo prvakov, začeli z dvojnim šokom. Gostje so povedli v 2. minuti, nato se je poškodoval še Verbič. V nadaljevanju je Dinamo le preobrnil potek dogajanja v svojo korist, do 34. minute dosegel kar tri zadetke in na lestvici krog pred koncem poskočil na drugo mesto. Pred Zorjo ima zdaj dve točki prednosti.

Robert Berić (Chicago) Liga MLS, ZDA in Kanada, turnir v Orlandu, skupina B Chicago Fire : Seattle Sounders 2:1 (torek) Odigral je 90 minut, nato pa ga je trener zamenjal v sodnikovem podaljšku. V 52. minuti je zadel v polno in popeljal Chicago v vodstvo z 1:0. Dosegel je mojstrski zadetek, ko je po dolgem predložku soigralca stekel s svoje polovice na drugo, se otresel prvega, z atraktivno potezo še drugega branilca tekmecev, nato pa z natančnim strelom premagal še vratarja. Zadetek si lahko ogledate na tej povezavi. Chicago bi moral najprej tekmovati v skupini A in se prejšnji četrtek pomeriti z Nashvillom, a je ta odpovedal sodelovanje na tekmovanju, tako da so prireditelji Chicago premestili v skupino B. To je bil njegov drugi zadetek v treh nastopih, odkar igra v ligi MLS. Oba zadetka je prispeval na tekmah proti Seattlu, branilcu naslova v ligi MLS.

Aljaž Ivačič (Portland) Liga MLS, ZDA in Kanada, turnir v Orlandu, skupina F Los Angeles Galaxy : Portland Timbers 1:2 (torek) Ni igral, ostal je na klopi.