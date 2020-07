Simeone popihal na dušo Oblaku, Chelsea ga ne preseneča

Novice o zanimanju največjih evropskih klubov za Jana Oblaka, odkar blesti med vratnicama Atletica, so postale že skoraj vsakdanjik. Za Škofjeločana so se zelo odkrito zanimali že Arsenal, Liverpool in PSG, po novem pa naj bi bilo ime slovenskega reprezentanta z debelimi črkami zapisano na poletnem seznamu želja Chelseaja.

Simeone ni presenečen

Jan Oblak je v tej sezoni v la ligi zbral že 16 tekem brez prejetega gola. Foto: Guliver/Getty Images Trener modrih Frank Lampard želi osvežiti igralni položaj med vratnicama, na katerem Španec Kepa Arrizabalaga, zanj je Chelsea segel globoko v žep in leta 2018 plačal Athletic Bilbau 80 milijonov evrov, ni prepričal tako strokovnega vodstva kot tudi navijačev. Nekdanji zvezdnik angleškega nogometa želi v London po Nemcu Timu Wernerju privabiti še Oblaka.

"Te stvari me ne presenečajo. Vsako leto so naši najboljši igralci zelo iskani s strani velikih klubov. Nekaj povsem normalnega je, da iščejo najboljše. Atletico jih ima veliko. Nekateri so nas že zapustili, nekateri so ostali. Nisem presenečen nad tem, kako je Chelsea očaran nad Janom Oblakom. Je naš najpomembnejši igralec, ki odloča tekme. Je tudi naš kapetan, vsakoletno sodelovanje v ligi prvakov pa nam pomaga, da zadržimo najboljše igralce. Upam, da bo ostal z nami in da bomo lahko računali na njegovo pomoč, ki je ogromna," je na novinarski konferenci, sicer namenjeni četrtkovemu srečanju španskega prvenstva proti Getafeju, povedal Diego Simeone in popihal na dušo prvemu vratarju Los Colchoneros, ki so si v španskem prvenstvu že zagotovili nastop v ligi prvakov tudi v prihodnji sezoni.

Avgusta v boj za evropsko krono

Atletico si je v tej sezoni že zagotovil najmanj četrto mesto, s tem pa tudi sodelovanje v ligi prvakov tudi v prihodnji sezoni. Foto: Reuters Dolgoletni trener Atletica je rdeče-bele popeljal že (tudi) do naslova španskega prvaka, zmagovalca lige Europa in evropskega superpokala, letos pa se mu nasmiha priložnost, da ponovno ogrozi veliki evropski naslov. V četrtfinalu se bo spoprijel s Kamplovim Leipzigom, nato pa bi ga v polfinalu čakal boljši iz obračuna med super razgreto Iličićevo Atalanto in francoskim prvakom PSG, ki se je v preteklosti že zanimal za Oblaka.

Zdaj je njegov največji snubec Chelsea, v posel pa želi v 120-milijonski znesek, kolikor znaša odkupna klavzula Atletica, vključiti še španskega vratarja Arrizabalago, ki bi se lahko s tem vrnil v la ligo. Simeone bi si najbolj želel, da se mu ne bi bilo treba ukvarjati s takšnimi vprašanji. Še naprej želi sodelovati z Oblakom, tudi velikim ljubljencem navijačev.