Nevarno početje: ustavili tovorno vozilo s povsem obrabljenimi pnevmatikami #foto

Med poostrenim nadzorom cestnega prometa na avtocestah so celjski policisti v ponedeljek ustavili in preverili 24 voznikov tovornih vozil, v kar 21 primerih pa ugotovili kršitve cestnoprometnih predpisov. Še posebej neodgovoren je bil primer enega voznika, ki je imel na tovornem vozilu povsem obrabljene pnevmatike, nepravilno naložen tovor, prav tako pa ni imel brezhibno delujočih delov in opreme. Ob tem so na policiji opozorili, da so takšne kršitve, še posebej na avtocestah, izjemno nevarne.

V sedmih primerih kontrole so policisti na tovornih vozilih ugotovili tehnične pomanjkljivosti in vozila iz prometa izločili, še eno pa so izločili zaradi preobremenjenosti. Ugotovili so tudi tri kršitve, povezane z nepravilno pritrjenim in zavarovanim tovorom, in šest kršitev socialne zakonodaje.

Vozniku izdali plačilni nalog

Za eno tovorno vozilo slovenskega prevoznika so odredili izredni tehnični pregled, na katerem so ugotovili, da so na vozilu kritične napake in da tovorno vozilo ne sme biti udeleženo v cestnem prometu. Kritična je bila pritrditev nadgradnje na šasijo. Ob tem je imelo tovorno vozilo nameščene povsem obrabljene pnevmatike, nepravilno naložen tovor, voznik pa ni imel brezhibno delujočih delov in opreme. Na podlagi ugotovitev so vozilo izločili iz prometa. Vozniku so na kraju izdali plačilni nalog v znesku 620 evrov, zoper pravno osebo pa sledi hitri postopek z izdajo odločbe v znesku 4.000 tisoč evrov.

Vse omenjene kršitve, sploh na avtocestah, so izjemno nevarne, so ob tem zapisali na policijski upravi. Nevarne in neodgovorne so tudi manipulacije s tahografi in kršenje obveznih počitkov. "Žal se še vedno prepogosto dogaja, da so vozniki za volani tovornjakov in avtobusov preutrujeni, pri čemer jim pade koncentracija in zaradi tega povzročijo hude prometne nesreče," so še opozorili.