Kljub napredovanju niso skrivali nezadovoljstva

Ljubljanska Olimpija si je včeraj po pravi drami zagotovila napredovanje v tretji krog kvalifikacij za konferenčno ligo. Varovanci Sava Miloševića so si napredovanje zagotovili po izvajanju enajstmetrovk proti malteški Birkirkari, ki so ja na prvi tekmi po zadetku Mustafe Nukića ugnali z 1:0.

Olimpija si je zagotovila napredovanje. Foto: Nik Moder/Sportida

Tekmo na Malti so bolje začeli gostitelji, ki so v 27. minuti zadeli za vodstvo z 1:0. Nejca Vidmarja je premagal Francisco Diego Venancio da Silva in postavil rezultat uvodnega dela, ki je napovedoval vroče nadaljevanje. Olimpija je iskala izenačenje in napredovanje, a je rezultat na semaforju tudi po rednem delu vztrajal pri 1:0. Sledili so podaljški, tudi v dodatne dobre pol ure igre se rezultat ni spremenil, tako da je o napredovanju odločalo izvajanje 11-metrovk. V prvih štirih serijah so vsi strelci zadeli, v peti Paulu Mbongu ni uspelo ugnati Vidmarja, na drugi strani pa je bil Aldair Djalo uspešen in zeleno-beli so si po pravi drami zagotovili mesto v naslednjem krogu kvalifikacij, kjer se bodo pomerili s portugalsko Santo Claro.

"Sami smo si otežili tekmo"

Olimpijo v nedeljo pred domačimi navijači čaka večni derbi. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Kljub zmagi so bili v taboru Olimpije po koncu prepričani, da bi tekmo morali že prej obrniti v svojo korist. "Sami smo si otežili tekmo. Imeli smo iniciativo skozi celoten obračun, a prejeli smo zadetek v prvem polčasu. Po prejetem golu smo bili nekaj minut v slabšem položaju, potem pa smo spet postali nevarni. Iz petih ali šestih čistih priložnosti bi morali prej zaključiti srečanje, ampak na koncu se je srečanje prevesilo v podaljške in enajstmetrovke. Na srečo smo slavili in ta zmaga je zaslužena," je po tekmi dejal Uroš Korun.

Če je bila Olimpija neučinkovita 120 minut na igrišču, je sledilo izjemno izvajanje z bele točke, saj je bilo vseh pet strelcev natančnih. Po vrsti so zadeli Elšnik, Špehar, Tomić, Ostrc in Aldair. "Videlo se je, da so oni v slabšem fizičnem položaju kot mi. Mislim, da je tudi to odločalo pri izvajanju enajstmetrovk. Imeli smo nekoliko bolj 'čisto glavo'. Kot sem že dejal, zmaga je zaslužena, je pa res, da to z naše strani ni bilo na visokem nivoju. Tekmo bi morali rešiti prej. Imamo še veliko rezerve, znamo boljše odigrati. Srečanje moramo dobro analizirati in v nedeljo nas čaka derbi," je svoj pogled proti naslednji tekmi že uperil Korun.

V nedeljo večni derbi

Olimpijo namreč v nedeljo zvečer (20.15) čaka večni derbi v 1. SNL proti Mariboru. Olimpija je do zdaj v prvoligaški konkurenci v tej sezoni odigrala le eno tekmo in remizirala z Radomljami (1:1). "Večni derbi je posebna tekma tako za nas kot za navijače. Z mislimi smo že pri nedeljskem obračunu. Upam, da se bodo Stožice napolnile in da nas bo prišlo spodbujati veliko navijačev," je o nedeljski tekmi še dejal Olimpijin branilec.

