Olimpija z novo močjo v obrambi

Crnomarković je že bil član Olimpije, in sicer med julijem 2016 ter marcem 2017, a uradnega nastopa ni zabeležil. Iz Ljubljane je odšel v Čukarički, za tem pa še v Javor Matis in Radnički Niš. Leta 2019 je odšel v prvo poljsko ligo h klubu Lech Poznan. Iz zadnjega je bil posojen v Zaglebie Lubin, ki prav tako nastopa v najboljši poljski ligi. Letos poleti se mu je posoja iztekla. Zdaj je postal novi član Olimpije.

Branilec, ki ima med drugim na svojem računu 97 nastopov v prvi srbski ligi in 43 nastopov v prvi poljski ligi, je ob podpisu pogodbe dejal: "Občutki so zelo dobri. Govoril sem s predsednikom ter trenerjem in hitro se nam je uspelo dogovoriti. Zelo sem vesel, da sem znova v Ljubljani. Narediti želim dober vtis in soigralcem pomagati do novih lovorik. Olimpija je velik klub, zato moramo na vsaki tekmi meriti na tri točke. Cilj je zagotovo osvojiti naslov prvaka," je ob podpisu pogodbe dejal Crnomarković.

