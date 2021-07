Domžale posodile dva nogometaša

Slovenski nogometni prvoligaš Domžale je levega bočnega branilca Jošta Urbančiča do konca sezone posodil drugoligašu Gorici, so sporočili iz domžalskega kluba, kjer so potrdili tudi to, da so drugoligašu Rolteku Dobu posodili še mladega napadalca Filipa Nikolo Ostojića.