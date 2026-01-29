Četrtek, 29. 1. 2026, 12.00
Slovenski potniki za OI (37):
To so slovenski športniki, ki bodo nastopili v Milanu in Cortini
Reprezentanca Slovenije, ki bo nastopila na zimskih olimpijskih igrah Milano-Cortina 2026.
Miha Hrobat
Žan Kranjec
Martin Čater
Ana Bucik Jogan
Ilka Štuhec
Lila Lapanja
Nika Tomšič
Caterina Sinigoi
biatlon (9):
Jakov Fak
Miha Dovžan
Lovro Planko
Anton Vidmar
Matic Repnik
Polona Klemenčič
Anamarija Lampič
Lena Repinc
Manca Caserman
deskanje na snegu (4):
Gloria Kotnik
Žan Košir
Rok Marguč
Tim Mastnak
nordijska kombinacija (2):
Vid Vrhovnik
Gašper Brecl
smučarski skoki (7):
Nika Prevc
Nika Vodan
Katra Komar
Maja Kovačič
Anže Lanišek
Domen Prevc
Timi Zajc
smučarski tek (7):
Anja Mandeljc
Tia Janežič
Neža Žerjav
Lucija Medja
Vili Črv
Miha Šimenc
Nejc Štern