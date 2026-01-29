Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026

Slovenski potniki za OI (37):

To so slovenski športniki, ki bodo nastopili v Milanu in Cortini

Olimpijska reprezentanca, Milano-Cortina | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

Reprezentanca Slovenije, ki bo nastopila na zimskih olimpijskih igrah Milano-Cortina 2026.

alpsko smučanje (8):
Miha Hrobat
Žan Kranjec
Martin Čater
Ana Bucik Jogan
Ilka Štuhec
Lila Lapanja
Nika Tomšič
Caterina Sinigoi

biatlon (9):
Jakov Fak
Miha Dovžan
Lovro Planko
Anton Vidmar
Matic Repnik
Polona Klemenčič
Anamarija Lampič
Lena Repinc
Manca Caserman

deskanje na snegu (4):
Gloria Kotnik
Žan Košir
Rok Marguč
Tim Mastnak

nordijska kombinacija (2):
Vid Vrhovnik
Gašper Brecl

smučarski skoki (7):
Nika Prevc
Nika Vodan
Katra Komar
Maja Kovačič
Anže Lanišek
Domen Prevc
Timi Zajc

smučarski tek (7):
Anja Mandeljc
Tia Janežič
Neža Žerjav
Lucija Medja
Vili Črv
Miha Šimenc
Nejc Štern
Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026
