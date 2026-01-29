Izvršilni odbor Smučarske zveze Slovenije je na dopisni seji za predsednika Organizacijskega komiteja Planica 2026 soglasno imenoval Petra Prevca, so sporočili s Smučarske zveze Slovenije. Dodali so, da do imenovanja prihaja v okviru širše vizije delovanja SZS, ki temelji na aktivnem vključevanju nekdanjih vrhunskih športnikov v organizacijske in vodstvene strukture slovenskega smučanja.

Imenovanje Petra Prevca je naravno nadaljevanje razvoja Planice kot osrednjega simbola slovenskih smučarskih skokov in poletov. Nekdanji vrhunski športnik, dobitnik velikega kristalnega globusa in svetovni prvak je s Planico povezan že vse življenje – kot tekmovalec in tudi kot ambasador vrednot slovenskega športa, so na SZS zapisali v izjavi za javnost.

Foto: www.alesfevzer.com

Peter Prevc je ob prevzemu funkcije dejal, da mu Planica pomeni ogromno. "Kot športniku mi je dala največje trenutke kariere, danes pa jo doživljam tudi z drugačne perspektive. V čast in odgovornost mi je, da lahko prevzamem vlogo predsednika organizacijskega komiteja. Skupaj z izkušeno ekipo želimo nadaljevati zgodbo, ki temelji na vrhunski organizaciji, spoštovanju tradicije in ustvarjanju nepozabnega doživetja za športnike, navijače in partnerje."

Foto: www.alesfevzer.com

Predsednik SZS Luka Steiner je ob imenovanju poudaril, da je Planica več kot prizorišče tekmovanj, je del slovenske identitete. "Veseli me, da vodenje organizacijskega komiteja prevzema Peter Prevc, ki Planico razume, jo čuti in uživa veliko zaupanje športne javnosti. Prepričan sem, da bo s svojo energijo, kredibilnostjo in znanjem pomembno prispeval k uspešni izvedbi Planice 2026 ter nadaljnjemu razvoju tega edinstvenega projekta."

Letošnji finale svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici bo od 26. od 29. marca na Letalnici bratov Gorišek, prvič tudi z žensko tekmo.

