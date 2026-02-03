Prevca pobirata največ: Domen Prevc daleč največji zaslužkar, Nika s 30 tisočaki naskoka

Če je v smučarskih skokih sezona, ko se vse meri v zmagah, točkah in tudi evrih, potem je ta zimska zgodba povsem v znamenju družine Prevc. Domen Prevc je s 372 tisoč evri največji zaslužkar med skakalci in ima na svojem računu več kot dvakrat toliko kot prvi zasledovalec. Pri skakalkah pa je Nika Prevc pri 117 tisoč evrih in tekmicam beži za skoraj 30 tisočakov – številke, ki še enkrat jasno pokažejo razkorak med moškimi in ženskimi nagradami.

Domen Prevc in Nika Prevc sta za razred boljša od konkurence v tej sezoni smučarskih skokov. Ko pogledamo skupno lestvico svetovnega pokala, vidimo, da ima Domen že 625 točk prednosti pred Japoncem Rjojujem Kobajašijem. Nika ima pri skakalkah 486 točk naskoka pred Japonko Nozomi Marujamo.

Domen zaslužil dvakrat več od Kobajašija

Nič drugače ni ob pogledu na lestvico zaslužkov. Domen si je po vseh odličnih nastopih priskakal že 372 tisoč neobdavčenih evrov, kar je več kot dvakrat toliko kot Kobajaši.

Nika v evrih pred vsemi: 117.675 evrov in skoraj 30 tisočakov naskoka

Nika je med dekleti pri 117 tisoč evrih, najbližje pa ji je Marujama s 87 tisoč neobdavčenimi evri. Ob tem jasno vidimo, kako podplačane so skakalke v primerjavi s skakalci. Anže Lanišek je na primer na šestem mestu po zaslužkih in je pri skorajda enakem znesku kot Nika Prevc (114 tisoč evrov). Timi Zajc si je priskakal 51 tisoč neobdavčenih evrov, Rok Oblak je pri deset tisoč evrih.

Pri dekletih je v top 10 še Nika Vodan, ki je po zaslužku na sedmem mestu (46 tisoč evrov), medtem ko preostale slovenske skakalke s svojimi dosežki niso dobile omembe vrednega zaslužka v evrih.