Kaj želi SZS doseči s pritožbo glede afere pobegle smuči Domna Prevca?

Smučarska zveza Slovenije bo danes na Mednarodno smučarsko zvezo Fis naslovila uradno pritožbo zaradi spornega dogajanja na nedeljski ekipni tekmi svetovnega prvenstva v poletih. Čeprav je prvenstvo končano in rezultatov ni več mogoče spremeniti, na SZS poudarjajo, da pritožba ni brez pomena. Kaj z njo želijo doseči, je sinoči v oddaji Odmevi na TV Slovenija pojasnil direktor Smučarske zveze Slovenije Uroš Zupan.

Kot je poudaril, je glavni namen pritožbe preprečiti, da bi se kaj podobnega v prihodnje še kdaj ponovilo. "Pričakujemo resnico in predvsem to, da se kaj takega ne bo več ponovilo. Domnu bi morali dovoliti skok zunaj predvidenega startnega intervala. Vemo, da je smuči dobil po tem, ko bi moral startati, pravila pa jasno govorijo, da morajo tekmovalcu v primeru okoliščin, na katere nima vpliva in se zato ne more pojaviti na startu v svojem terminu, omogočiti naknadni skok bodisi po koncu prve serije bodisi na začetku druge," je pojasnil direktor Smučarske zveze Slovenije Uroš Zupan.

Direktor Smučarske zveze Slovenije Uroš Zupan: Pričakujemo resnico in predvsem to, da se kaj takega ne bo več ponovilo. Domnu bi morali dovoliti skok zunaj predvidenega startnega intervala. Foto: Boštjan Podlogar/STA

Prevc bi moral dobiti zeleno luč za polet, o veljavnosti bi presojali pozneje

Po njegovih besedah bi s tem omogočili, da bi Domen Prevc opravil skok in bi rezultati obstajali, naknadno pa bi se lahko presojalo, ali je morda pri odlaganju smuči storil napako.

"Tako bi imeli rezultate in bi se lahko naknadno pogovarjali o tem, ali štejejo ali ne. V tem primeru bi bili bodisi v igri za medaljo bodisi bi se, če bi se ugotovilo, da je bila krivda na Domnovi strani – mi smo še vedno prepričani, da ni bila, saj imamo podpisano izjavo poljskega predskakalca, ki potrjuje, da Domen ni storil napake –, ravnalo v skladu s pravili."

Zupan je poudaril, da gre pri tem za vprašanje temeljnih vrednot športa. "Delujemo v športu, kjer je fair play osnovna vrednota, in odločitve bi morale biti sprejete v tem duhu," poudarja Zupan, ki je prepričan, da je bila v tem primeru storjena krivica. "Jasno nam je, da se prvenstvo ne bo ponovilo in da bodo rezultati obveljali, a želimo si, da se kaj takega nikoli več ne ponovi. Želimo zaščititi športnika, ekipo in navsezadnje tudi integriteto športa."

Na SZS prepričani, da Prevc ni kriv

V zvezi z dogajanjem na zaletišču je direktor SZS pojasnil, da na zvezi verjamejo zgolj eni razlagi dogodkov. "V naših očeh obstaja samo ena zgodba, in sicer tista, za katero je poljski predskakalec podal podpisano izjavo. Po njej je prostovoljec, ki je opravljal delo na vrhu zaletišča, v trenutku, ko se je obrnil, po nesreči z dežnikom zbil smuči Domna Prevca, ki so nato poletele – vemo, kam. V naših očeh Domen pri tem ni imel nič. Smuči je odložil, preden je odšel v kabino na kontrolo opreme. Te smuči bi lahko prostovoljec prijel ali pa bi morali imeti za to predvideno posebno mesto, neko stojalo, da se kaj takega sploh ne bi moglo zgoditi. Na tem smo zgradili pritožbo, ki jo bomo (danes) poslali na Fis," je pojasnil.

Materialne posledice afere pobegle smuči

Ob tem je opozoril tudi na materialne posledice, ki jih ima dejstvo, da so slovenski orli na ekipni tekmi svetovnega prvenstva v poletih ostali brez medalje. "Rezultati s svetovnega prvenstva štejejo za kategorizacijo, ki vpliva na delež pri razdeljevanju finančnih sredstev, poleg tega so na te dosežke vezani tudi določeni sponzorski bonusi. Zato v tem primeru ne gre le za športno, temveč tudi za materialno škodo, in prav zato želimo s pritožbo nadaljevati."

Več o uspehih, manj o napakah

Zupan si ob tem želi, da bi se v prihodnje v smučarskih skokih manj govorilo o napakah, ki se dogajajo na ravni žirije in kontrolorjev (ter posledičnih diskvalifikacij, op. a.), ter več o dosežkih športnikov. "Radi bi, da se govori o dobrih skokih, lepih rezultatih in tudi o tem, da je Domen Prevc postal svetovni prvak z drugim največjim razponom v številu točk. Glede na to, da smo v zadnjem obdobju v vrhu in dosegamo vrhunske rezultate, si želimo, da bi se govorilo o tem, ne pa o napakah," je sklenil prvi mož SZS.

