Ponedeljek, 2. 2. 2026, 11.30
53 minut
Olimpijske igre
Nika Prevc in Domen Prevc bosta nosila slovensko zastavo na otvoritvi olimpijskih iger Milano Cortina 2026
Vodstvo olimpijske reprezentance Slovenije je čast nošenja slovenske zastave na otvoritvi zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 podelilo smučarski skakalki Niki Prevc in smučarskemu skakalcu Domnu Prevcu.
To je prvič v zgodovini Slovenije, da bosta na otvoritvi olimpijskih iger slovensko zastavo nosila brat in sestra. Nika Prevc in Domen Prevc bosta slovensko zastavo nosila na otvoritveni slovesnosti v Predazzu.
Otvoritev zimskih olimpijskih iger bo v petek, 6. februarja, ob 20. uri. Glavna otvoritvena slovesnost bo potekala na stadionu San Siro v Milanu, otvoritvene slovesnosti, na katerih bodo sodelovali športniki, pa bodo potekale tudi v Cortini d'Ampezzo, Livignu in Predazzu.
Tako Nika kot Domen Prevc to sezono prepričljivo vodita v skupnem seštevku svetovnega pokala. Zgolj v tej sezoni sta skupaj zbrala 24 zmag, od tega Nika 13 in Domen 11.
Nazadnje sta na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu 2022 zastavo na odprtju nosila smučarka Ilka Štuhec in deskar Rok Marguč. Na poletnih pred letom in pol v Parizu pa rokometašica Ana Gros in kanuist Benjamin Savšek.
Franci Petek je leta 1992 prvi nosil slovensko zastavo na zimskih olimpijskih igrah.
2026 Milano/Cortina Nika Prevc in Domen Prevc
2024 Pariz Ana Gros in Benjamin Savšek
2022 Peking Ilka Štuhec in Rok Marguč
2020 Tokio Eva Terčelj in Bojan Tokić
2018 Pyeongchang Vesna Fabjan
2016 Rio de Janeiro Vasilij Žbogar
2014 Soči Tomaž Razingar
2012 London Peter Kauzer
2010 Vancouver Tina Maze
2008 Peking Urška Žolnir
2006 Torino Tadeja Brankovič
2004 Atene Beno Lapajne
2002 Salt Lake City Dejan Košir
2000 Sydney Iztok Čop
1998 Nagano Primož Peterka
1996 Atlanta Brigita Bukovec
1994 Lillehammer Jure Košir
1992 Barcelona Rajmond Debevec
1992 Albertville Franci Petek
