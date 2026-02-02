Vodstvo olimpijske reprezentance Slovenije je čast nošenja slovenske zastave na otvoritvi zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 podelilo smučarski skakalki Niki Prevc in smučarskemu skakalcu Domnu Prevcu.

To je prvič v zgodovini Slovenije, da bosta na otvoritvi olimpijskih iger slovensko zastavo nosila brat in sestra. Nika Prevc in Domen Prevc bosta slovensko zastavo nosila na otvoritveni slovesnosti v Predazzu.

Otvoritev zimskih olimpijskih iger bo v petek, 6. februarja, ob 20. uri. Glavna otvoritvena slovesnost bo potekala na stadionu San Siro v Milanu, otvoritvene slovesnosti, na katerih bodo sodelovali športniki, pa bodo potekale tudi v Cortini d'Ampezzo, Livignu in Predazzu.

Tako Nika kot Domen Prevc to sezono prepričljivo vodita v skupnem seštevku svetovnega pokala. Zgolj v tej sezoni sta skupaj zbrala 24 zmag, od tega Nika 13 in Domen 11.

Nazadnje sta na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu 2022 zastavo na odprtju nosila smučarka Ilka Štuhec in deskar Rok Marguč. Na poletnih pred letom in pol v Parizu pa rokometašica Ana Gros in kanuist Benjamin Savšek.

Franci Petek je leta 1992 prvi nosil slovensko zastavo na zimskih olimpijskih igrah. Foto: Vid Ponikvar

Nosilci slovenske zastave na odprtju olimpijskih iger



2026 Milano/Cortina Nika Prevc in Domen Prevc

2024 Pariz Ana Gros in Benjamin Savšek

2022 Peking Ilka Štuhec in Rok Marguč

2020 Tokio Eva Terčelj in Bojan Tokić

2018 Pyeongchang Vesna Fabjan

2016 Rio de Janeiro Vasilij Žbogar

2014 Soči Tomaž Razingar

2012 London Peter Kauzer

2010 Vancouver Tina Maze

2008 Peking Urška Žolnir

2006 Torino Tadeja Brankovič

2004 Atene Beno Lapajne

2002 Salt Lake City Dejan Košir

2000 Sydney Iztok Čop

1998 Nagano Primož Peterka

1996 Atlanta Brigita Bukovec

1994 Lillehammer Jure Košir

1992 Barcelona Rajmond Debevec

1992 Albertville Franci Petek

