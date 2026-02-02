Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Olimpijske igre

Nika Prevc in Domen Prevc bosta nosila slovensko zastavo na otvoritvi olimpijskih iger Milano Cortina 2026

Nika Prevc, Domen Prevc | Foto Olimpijski komite Slovenije

Foto: Olimpijski komite Slovenije

Vodstvo olimpijske reprezentance Slovenije je čast nošenja slovenske zastave na otvoritvi zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 podelilo smučarski skakalki Niki Prevc in smučarskemu skakalcu Domnu Prevcu.

To je prvič v zgodovini Slovenije, da bosta na otvoritvi olimpijskih iger slovensko zastavo nosila brat in sestra. Nika Prevc in Domen Prevc bosta slovensko zastavo nosila na otvoritveni slovesnosti v Predazzu.

Otvoritev zimskih olimpijskih iger bo v petek, 6. februarja, ob 20. uri. Glavna otvoritvena slovesnost bo potekala na stadionu San Siro v Milanu, otvoritvene slovesnosti, na katerih bodo sodelovali športniki, pa bodo potekale tudi v Cortini d'Ampezzo, Livignu in Predazzu.

Tako Nika kot Domen Prevc to sezono prepričljivo vodita v skupnem seštevku svetovnega pokala. Zgolj v tej sezoni sta skupaj zbrala 24 zmag, od tega Nika 13 in Domen 11.

Nazadnje sta na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu 2022 zastavo na odprtju nosila smučarka Ilka Štuhec in deskar Rok Marguč. Na poletnih pred letom in pol v Parizu pa rokometašica Ana Gros in kanuist Benjamin Savšek.

Franci Petek je leta 1992 prvi nosil slovensko zastavo na zimskih olimpijskih igrah. | Foto: Vid Ponikvar Franci Petek je leta 1992 prvi nosil slovensko zastavo na zimskih olimpijskih igrah. Foto: Vid Ponikvar

Nosilci slovenske zastave na odprtju olimpijskih iger

2026 Milano/Cortina     Nika Prevc in Domen Prevc
2024 Pariz              Ana Gros in Benjamin Savšek
2022 Peking             Ilka Štuhec in Rok Marguč
2020 Tokio              Eva Terčelj in Bojan Tokić
2018 Pyeongchang        Vesna Fabjan
2016 Rio de Janeiro     Vasilij Žbogar
2014 Soči               Tomaž Razingar
2012 London             Peter Kauzer
2010 Vancouver          Tina Maze
2008 Peking             Urška Žolnir
2006 Torino             Tadeja Brankovič
2004 Atene              Beno Lapajne
2002 Salt Lake City     Dejan Košir
2000 Sydney             Iztok Čop
1998 Nagano             Primož Peterka
1996 Atlanta            Brigita Bukovec
1994 Lillehammer        Jure Košir
1992 Barcelona          Rajmond Debevec
1992 Albertville        Franci Petek

