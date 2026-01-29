Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Četrtek,
29. 1. 2026,
7.46

Osveženo pred

1 ura, 19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,65

Natisni članek

Natisni članek
poškodba JJ Redick Los Angeles Lakers Luka Dončić Luka Dončić

Četrtek, 29. 1. 2026, 7.46

1 ura, 19 minut

Po visokem porazu Los Angeles Lakers proti Clevelandu

Dončić padel čez rob parketa, Redick brez olepševanja: To je varnostno tveganje #video

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,65
Luka Dončić Cleveland | Težava Luke Dončića na igralni površini dvorane v Clevelandu je znova odprla vprašanja o primernosti igrišča. | Foto Reuters

Težava Luke Dončića na igralni površini dvorane v Clevelandu je znova odprla vprašanja o primernosti igrišča.

Foto: Reuters

Po tem, ko je slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić na tekmi proti Clevelandu, ki se je končala z visokim porazom Jezernikov (Cleveland je bil boljši s kar 129:99), po poskusu meta za tri točke stopil v prostor med igralno površino in klopjo ob robu igrišča v dvorani Rocket Arena in je vse kazalo na poškodbo, so se na spletu usuli komentarji na nenavadno zasnovo parketa v Clevelandu. Kritičen je bil tudi trener Lakersov J. J. Redick.

Luka Dončić
Sportal Katastrofa Lakersov v Clevelandu, Dončić prestrašil navijače #video

Slovenski zvezdnik Luka Dončić je v prvi četrtini tekme proti Cleveland Cavaliers, ki se je končala z visokim porazom Los Angeles Lakers, doživel neprijeten in potencialno nevaren padec. Po poskusu meta za tri točke je stopil v prostor med igralno površino in klopjo ob robu igrišča, obležal na tleh in se držal za spodnji del leve noge, kar je bil dovolj zgovoren znak, da dogodek ni bil povsem nedolžen.

Dončić je odšepal v garderobo, a se je nato še v prvi četrtini vrnil na parket. Kljub temu v zadnji četrtini ob že visokem vodstvu domačih ni več igral.

Po tekmi je priznal, da ga je dogodek močno prestrašil. "Ni bil dober občutek. Ko sem si ogledal posnetek, sem ugotovil, da sem imel kar nekaj sreče," je dejal.

Težava, na katero se v ligi NBA opozarja že dlje časa, je posebnost domačega prizorišča Clevelanda. Cavaliers so edina ekipa v ligi, ki igra na dvignjenem parketu, kar pomeni, da je igralna površina nekaj centimetrov višje od tal dvorane. Ob hitrih gibih, skokih in nenadnih spremembah smeri takšna zasnova predstavlja dodatno tveganje. Tokrat se je to pokazalo v trenutku, ko je Dončić po metu s težkim odmikom nazaj stopil z igrišča, nato pa mu je zdrsnilo in je padel s parketa.

Čeprav se je vrnil v igro, je bilo očitno, da gleženj ni povsem v redu. "Poskusil sem igrati. Nisem bil stoodstoten, ampak sem vseeno vztrajal," je dodal Dončić, ki je v slabih 30 minutah dosegel 29 točk, pet skokov in šest asistenc, a Lakersom to ni pomagalo preprečiti najvišjega poraza sezone.

"Imel sem občutek, da smo bili vsi brez prave energije. Takšne tekme se zgodijo, a moramo biti precej boljši," je bil po tekmi kritičen Ljubljančan.

Na neobičajno igralno površino se je ostro odzval tudi trener Lakersov J. J. Redick, ki ni ovinkaril. "To je absolutno varnostno tveganje. In iskreno, ne razumem, zakaj je še vedno tako. Lahko vložiš uradno pritožbo, a pogosto se ne zgodi nič," je dejal.

Zadeva s parketom ima dolgo brado. Leta 2023 se je na istem igrišču huje poškodoval tudi košarkar Miami Heat Dru Smith, ki si je ob branjenju meta za tri točke poškodoval koleno, potem ko se mu je noga zataknila v prostoru med parketom in tlemi dvorane. Miami je takrat ligo NBA opozoril na varnostna tveganja, a se nič ni spremenilo. Se bodo odgovorni zdaj vendarle zganili?

Preberite še:

THUMB
Sportal Dončić ni mogel verjeti svojim očem #video
Mirjam Poterbin
Sportal Dončićeva mama v nekoliko drugačni vlogi #video
Luka Dončić Los Angeles Lakers
Sportal Dončić več kot upravičil novo priznanje, kandidat za reprezentanco navdušil z zabijanjem
Dončić Hamburger THUMB
Sportal Navijači Dallasa provocirali Dončića

poškodba JJ Redick Los Angeles Lakers Luka Dončić Luka Dončić
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.