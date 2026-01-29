Dončić padel čez rob parketa, Redick brez olepševanja: To je varnostno tveganje #video

Po tem, ko je slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić na tekmi proti Clevelandu, ki se je končala z visokim porazom Jezernikov (Cleveland je bil boljši s kar 129:99), po poskusu meta za tri točke stopil v prostor med igralno površino in klopjo ob robu igrišča v dvorani Rocket Arena in je vse kazalo na poškodbo, so se na spletu usuli komentarji na nenavadno zasnovo parketa v Clevelandu. Kritičen je bil tudi trener Lakersov J. J. Redick.

Slovenski zvezdnik Luka Dončić je v prvi četrtini tekme proti Cleveland Cavaliers, ki se je končala z visokim porazom Los Angeles Lakers, doživel neprijeten in potencialno nevaren padec. Po poskusu meta za tri točke je stopil v prostor med igralno površino in klopjo ob robu igrišča, obležal na tleh in se držal za spodnji del leve noge, kar je bil dovolj zgovoren znak, da dogodek ni bil povsem nedolžen.

Luka Doncic has gone back to the Lakers locker room after appearing to injure his foot stepping back on this shot attempt:pic.twitter.com/uakOseB1GX — ClutchPoints (@ClutchPoints) January 29, 2026

Dončić je odšepal v garderobo, a se je nato še v prvi četrtini vrnil na parket. Kljub temu v zadnji četrtini ob že visokem vodstvu domačih ni več igral.

Po tekmi je priznal, da ga je dogodek močno prestrašil. "Ni bil dober občutek. Ko sem si ogledal posnetek, sem ugotovil, da sem imel kar nekaj sreče," je dejal.

Luka Doncic headed to the locker room, he landed awkwardly on his ankle after taking a shot and stepping off the edge of the court pic.twitter.com/ag6xbXZ17q — Leah Doherty (@LeahDohertyTV) January 29, 2026

Težava, na katero se v ligi NBA opozarja že dlje časa, je posebnost domačega prizorišča Clevelanda. Cavaliers so edina ekipa v ligi, ki igra na dvignjenem parketu, kar pomeni, da je igralna površina nekaj centimetrov višje od tal dvorane. Ob hitrih gibih, skokih in nenadnih spremembah smeri takšna zasnova predstavlja dodatno tveganje. Tokrat se je to pokazalo v trenutku, ko je Dončić po metu s težkim odmikom nazaj stopil z igrišča, nato pa mu je zdrsnilo in je padel s parketa.

Luka really got injured because of this Cavs court being above the ground



WHO APPROVED THIS @NBA??? pic.twitter.com/A5zaOlnIee — LakersMuse (@LALMuse) January 29, 2026

Čeprav se je vrnil v igro, je bilo očitno, da gleženj ni povsem v redu. "Poskusil sem igrati. Nisem bil stoodstoten, ampak sem vseeno vztrajal," je dodal Dončić, ki je v slabih 30 minutah dosegel 29 točk, pet skokov in šest asistenc, a Lakersom to ni pomagalo preprečiti najvišjega poraza sezone.

"Imel sem občutek, da smo bili vsi brez prave energije. Takšne tekme se zgodijo, a moramo biti precej boljši," je bil po tekmi kritičen Ljubljančan.

Na neobičajno igralno površino se je ostro odzval tudi trener Lakersov J. J. Redick, ki ni ovinkaril. "To je absolutno varnostno tveganje. In iskreno, ne razumem, zakaj je še vedno tako. Lahko vložiš uradno pritožbo, a pogosto se ne zgodi nič," je dejal.

Zadeva s parketom ima dolgo brado. Leta 2023 se je na istem igrišču huje poškodoval tudi košarkar Miami Heat Dru Smith, ki si je ob branjenju meta za tri točke poškodoval koleno, potem ko se mu je noga zataknila v prostoru med parketom in tlemi dvorane. Miami je takrat ligo NBA opozoril na varnostna tveganja, a se nič ni spremenilo. Se bodo odgovorni zdaj vendarle zganili?

Preberite še: