Svetovno prvenstvo v motokrosu se je brez Tima Gajserja, ki okreva po operaciji rame, nadaljevalo v Španiji. Proga Jorge Prado v Lugu je drugič gostila MXGP, čeprav aktualni prvak v tem tekmovanju ne dirka več, saj je odšel v ameriško prvenstvo. Prvo vožnjo je v močnejšem razredu dobil Romain Febvre in kljub padcu v drugi vožnji, ko je bil vseeno drugi, osvojil zmago. Jan Pancar je bil v prvi vožnji 18., v drugi pa je padel in odstopil.

Novinec v MXGP Lucas Coenen je po poškodbi Tima Gajserja dobil dirki v Švici in na Portugalskem. Foto: Guliverimage Ker bo petkratni svetovni prvak Tim Gajser (Honda), ki je dobil tri od prvih petih dirk sezone, manjkal več mesecev, ima Romain Febvre (Kawasaki) izvrstno priložnost, da drugič postane svetovni prvak v močnejšem razredu MXGP. Prvič je bil leta 2015, torej še pred ero Tima Gajserja. Lahko pa Francoza ogrozi najstnik iz Belgije Lucas Coenen (KTM), ki je dobil prejšnji dve dirki v Švici in na Portugalskem.

V prvi vožnji Febvre kot Gajser

V prvi vožnji dirke v Lugu, ki letos šteje za VN Španije, je Febvre najbolje potegnil s štarta in jo tako dobil z vodstvom od prvega do zadnjega zavoja. Že na polovici vožnje je imel več kot deset sekund prednosti pred Maximom Renauxem (Yamaha). Do konca je Febvre samo še nadzoroval tekmece, torej odpeljal v slogu Tima Gajserja, preudarno in brez napak. Tretji je bil Timov ekipni kolega Ruben Fernandez (Honda).

Slabo je s štarta potegnil Jan Pancar (TEM JP253 KTM). Bil je 20. Ko se je prebil na 17. mesto, se mu je še pripetila napaka in je znova nazadoval na 20. mesto. Končal je na 18. mestu (v tokrat konkurenci le 24 voznikov), torej s tremi točkami, kar pa mladega Slovenca, ki cilja na deseterico, zagotovo ni zadovoljilo.

Po dopoldanskem dežju je prva vožnja potekala na razmočeni in spolzki progi, ki pa se je že začela sušiti, saj je posijalo sonce. Napak voznikov ni manjkalo, že v prvem zavoju je bil na tleh najboljši v kvalifikacijah Jago Geerts (Yamaha). Osvojil je 15. mesto. Jeremy Seewer (Ducati), ki je bil drugi v prvem zavoju, je naredil več napak in končal na 19. mestu za Pancarjem.

V drugi vožnji padec Febvra in Pancarja

Jan Pancar je v drugi vožnji odstopil. Foto: Daniel Novakovič/STA Tudi v drugi vožnji (na že skoraj suhi progi) je Febvre povedel po štartu, a v tretji minuti padel in tako izgubil sedem mest. Vodstvo je prevzel Lucas Coenen. V drugo je Pancar dobro štartal, po prvem krogu je bil deveti.

Nosilec rdeče tablice je v nadaljevanju pridobival mesta nazaj, prišel je vse do drugega. Zaostanek za Coenenom pa je bil takrat prevelik, 10 sekund. Ker je bil Gajserjev prijatelj v prvi vožnji samo četrti, je "grand prix", svoj drugi v sezoni, dobil Febvre in tako še povečal vodstvo v seštevku.

Slabe novice pa znova za slovenske ljubitelje motokrosa. Sredi vožnje, ko je bil na 12. mestu, je padel in Pancar. Zaradi okvare motorja (odtrgan drsnik za verigo) je moral odstopiti.

MXGP Španije:



1. Romain Febvre (Kawasaki) 47 točk

2. Lucas Coenen (KTM) 43

3. Ruben Fernandez (Honda) 38

4. Maxime Renaux (Yamaha) 34

5. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 33

6. Jeffrey Herlings (KTM) 29

…

20. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 3



MXGP, skupni seštevek (8/20):



1. Romain Febvre (Kawasaki) 386 točk

2. Lucas Coenen (KTM) 337

3. Tim Gajser (Honda) 305

4. Glenn Coldenhoff (Fantic) 277

5. Ruben Fernandez (Honda) 261

6. Maxime Renaux (Yamaha) 259

...

16. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 113

V šibkejšem razredu MX2 sta bila v prvi vožnji razred zase Kay de Wolf (Husqvarna) in Liam Everts (Husqvarna). Zmagal je aktualni prvak in vodilni v prvenstvu, sekundo pred sinom legendarnega Stefana Evertsa. Tretji Thibault Benistant (Yamaha) je zaostal 15 sekund, četrti Ferrucio Zanchi (Honda) pa že 38. Drugo vožnjo je dobil Andrea Adamo (KTM). De Wolf je bil četrti, kar je zadostovalo za njegovo zmago, dve točki pred Adamom.

Naslednja preizkušnja bo velika nagrada Francije, 25. maja jo bo gostil Ernee.